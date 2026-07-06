¿Cuándo juega México su siguiente partido oficial? Fecha y rival del próximo partido de la Selección Mexicana

Terminó la participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM tras caer en un emotivo partido ante Inglaterra este domingo 5 de julio en la cancha del Estadio de la Ciudad de México y ahora es momento de darle vuelta a la página y comenzar a pensar en un nuevo comienzo.

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México vs Inglaterra RESUMEN y GOLES | Highlights | Copa Mundial FIFA 2026

Cuándo vuelve a jugar México, tras la eliminación del Mundial 2026

Por el momento, la Selección Mexicana no tiene actividad programada para lo que resta del año, aunque muy probablemente la Federación Mexicana de Futbol pacte algún partido amistoso para los últimos meses.

En el calendario de actividades, los siguientes partidos que se vislumbran corresponden a los duelos de la Liga de Naciones de la Concacaf que arrancará en el 2027; sin embargo, aun no hay rivales ni fechas confirmadas.

El próximo año también está programada la Copa Oro de la Concacaf que se jugará a mediados del 2027, mientras que en septiembre del mismo año arrancarán las Eliminatorias Mundialistas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030 que se disputará en España, Portugal y Marruecos, además de partidos conmemorativos en Paraguay, Uruguay y Argentina y en donde se repartirán seis boletos y medio para los representantes de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe.

El cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez será el encargado de guiar los destinos de la Selección Mexicana a buen puerto en sus siguientes compromisos.

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