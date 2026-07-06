Edson Álvarez, desconsolado tras la derrota de México: “estuvimos buscando lo que pensamos que era nuestro”

La Selección de México se despide de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una dolorosa derrota 3-2 ante Inglaterra a pesar de una de las más grandes exhibiciones en su historia; sin embargo, el capitán Edson Álvarez destacó el trabajo realizado dentro de la cancha esta noche ante los ingleses.

"Muy poco qué decir. El equipo lo dio todo ante una selección de jerarquía, en ningún momento nos sentimos menos, todo el tiempo estuvimos buscando lo que pensamos que era nuestro y hay poco qué decir", dijo Edson al final del partido.

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México vs Inglaterra RESUMEN y GOLES | Highlights | Copa Mundial FIFA 2026

Edson Álvarez: "La afición nos llenó de energía"

Muchas dudas existieron antes de la Copa del Mundo por parte de aficionados y críticos, pero durante la justa el rendimiento del combinado nacional despertó la ilusión y unió de nuevo a México y a los seguidores que se dejaron llevar por el entusiasmo nacional de ver una destacada fase de grupos.

"Desde que inició esto sabíamos que la gente era fundamental para nosotros, en cada paso que dimos su energía nos llenaba de alegría, poder darle una alegría a esta gente que ha sufrido mucho en general, esperaba hacerlo por ellos", señaló Álvarez.

Finalmente, Edson destacó la unión del grupo y pidió que se mantenga la base de trabajo que ha tenido la Selección Mexicana a lo largo de este proceso con jugadores jóvenes y de gran talento.

"Desde el principio hubo muchas dudas de este grupo de jugadores, lo dimos todo hasta el final, creo que es el camino que se tiene que seguir con el talento y con los chicos que hay, duele muchísimo por que es una familia, un grupo espectacular de principio a fin", finalizó.

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