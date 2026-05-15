¿Cuándo juega Pumas vs Pachuca la Semifinal de Vuelta del Clausura 2026?

Luego de un emocionante partido en la cancha del Estadio Hidalgo, Pumas y Pachuca definirán al último finalista del torneo Clausura 2026 en la Semifinal de Vuelta a disputarse en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria gracias a que los auriazules terminaron como líderes de la fase regular.

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¿Cuándo es la Semifinal de Vuelta entre Pumas y Pachuca?

Los Pumas y el Pachuca volverán a enfrentarse el próximo domingo 17 de mayo cuando se midan en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria para definir el pase a la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Los Universitarios recibirán a los Tuzos en un encuentro que comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

La última vez que los Tuzos se metieron a la cancha del Olímpico Universitario fue en el Apertura 2025 en donde se fueron con una victoria de 3-2; sin embargo, es una cancha que históricamente se les ha complicado.

El equipo de la 'Bella Airosa' solo registra un par de victorias en sus últimas 10 visitas al Pedregal, por lo que en el papel son los Pumas los que lucen como favoritos dada la localía y su posición en la tabla.

No te pierdas del partido de la Semifinal de Vuelta entre los Pumas y el Pachuca a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con los mejores narradores y analistas.

Pumas vs Pachuca



Fecha: Domingo 17 de mayo

Hora: 19:00 horas

Lugar Estadio Olímpico de C.U.

Transmisión: Por TV Azteca

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