¿Cuándo se reanuda la Liga BBVA MX? Fecha EXACTA del inicio de la Jornada 4 del Apertura 2026
Eel balón vuelve a rodar en las canchas del futbol mexicano y la Liga BBVA MX tiene todo listo para reanudar las acciones del Torneo Apertura 2026
Luego del parón por la actividad en la Leagues Cup, el balón vuelve a rodar en las canchas del futbol mexicano. La Liga BBVA MX tiene todo listo para reanudar las acciones del Torneo Apertura 2026 con el arranque de la Jornada 4, marcando el retorno oficial de la competencia azteca.
Atlante vs Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 4 por TV Azteca Deportes, del Apertura 2026
La FECHA EXACTA del inicio de la Fecha 4 del Apertura 2026
El torneo se reanuda exactamente este sábado 15 de agosto de 2026 con el duelo entre los Potros de Hierro del Atlante ante los Diablos Rojos de Toluca, partido que podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con el regreso de Christian Martinoli y Luis Garcia en la narración y análisis a partir de las 16:50 horas.
A partir de ese día, la actividad de la cuarta fecha se desplegará a lo largo de un fin de semana recargado de futbol que concluirá el lunes 17 de agosto.
Calendario de la Jornada 4 - Apertura 2026
Sábado 15 de agosto
- Atlante vs. Toluca: 17:00 hrs | Estadio Banorte
- Monterrey vs. FC Juárez: 19:00 hrs | Estadio BBVA
- Atlas vs. Tigres UANL: 21:10 hrs | Estadio Jalisco
Domingo 16 de agosto
- Pumas UNAM vs. Querétaro: 12:00 hrs | Estadio Olímpico Universitario
- Club América vs. Atlético de San Luis: 17:00 hrs | Estadio Banorte
- Santos Laguna vs. Chivas de Guadalajara: 19:10 hrs | Estadio Corona
- Xolos de Tijuana vs. Cruz Azul: 21:00 hrs | Estadio Caliente
Lunes 17 de agosto
- Necaxa vs. León: 19:00 hrs | Estadio Victoria
- Pachuca vs. Puebla: 21:00 hrs | Estadio Hidalgo
(Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México)
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