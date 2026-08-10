De jugar ante Pumas en México a ser el nuevo fichaje del Real Madrid

Antes de alzarse como Campeón del Mundo con la Selección de España y convertirse en uno de los laterales zurdos más cotizados del planeta, un jovencito llamado Marc Cucurella pisó suelo mexicano para disputar un torneo juvenil que hoy vive en el recuerdo de la afición.

¿Cuándo jugó Marc Cucurella en México?

En agosto de 2013, durante la extinta Copa Independencia Sub-17 celebrada en las instalaciones de Coapa, casa del América, el canterano lució la camiseta del Club Barcelona en un duelo ante los Pumas de la UNAM. En aquel cotejo de cuartos de final, el conjunto auriazul se impuso 2-0 a los catalanes, eliminando al Barcelona de un torneo donde Cucurella ya destacaba como titular por la banda izquierda.

Trece años después de aquella anécdota en la capital mexicana, la carrera del defensor atraviesa su punto más alto. Tras destacar en el futbol inglés con el Brighton y el Chelsea, Cucurella defenderá esta temporada la camiseta del Real Madrid. La directiva merengue cerró su traspaso el pasado mes de junio por una cifra cercana a los 60 millones de euros, firmando un contrato por las próximas seis campañas.

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¿Sabías que @cucurella3 ya enfrentó a Pumas?



​Mucho antes de ser campeón del mundo, un joven Marc Cucurella disputó la hoy extinta @CopaSub17mx Sub-17 ante los universitarios en las instalaciones de Coapa. Aquí el registro fotográfico de ese encuentro.



​Material de archivo… pic.twitter.com/YTSVa8Rq1q — Frente Pumas Oficial (@FrentePumasUNAM) August 10, 2026

Los números de Marc Cucurella en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El movimiento hacia la 'Casa Blanca' coincidió con un torneo consagratorio para el futbolista español. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, Cucurella fue pieza fundamental en la obtención del título para 'La Furia Roja' bajo las órdenes de Luis de la Fuente:

Partidos disputados: 8 encuentros (titular indiscutible).

8 encuentros (titular indiscutible). Minutos jugados: 759 minutos en cancha.

759 minutos en cancha. Asistencias: 2 pases de gol (ambos en la victoria 3-0 ante Austria en la ronda de 32).

2 pases de gol (ambos en la victoria 3-0 ante Austria en la ronda de 32). Efectividad en la final: 120 minutos disputados en el triunfo 1-0 en tiempo extra sobre Argentina.

Aquel juvenil que sucumbió ante la cantera universitaria en Coapa llega a la temporada 2026-2027 como campeón del mundo y nuevo carrilero estelar del Real Madrid.

