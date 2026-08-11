Hugo Sánchez alaba a Christian Martinoli: “Qué lección de historia futbolística”

Hugo Sánchez utilizó sus cuentas oficiales para enviarle un emotivo mensaje de agradecimiento a Christian Martinoli, luego de que este realizara una ferviente defensa de la trayectoria del “Pentapichichi".

El debate sobre los mejores delanteros en la historia del fútbol volvió a encenderse en las redes sociales, pero esta vez con un matiz de reconocimiento y respeto entre dos figuras de las más influyentes del deporte en México.

El reconocimiento de Hugo Sánchez a Martinoli

Atento a las declaraciones del narrador de TV Azteca, el legendario ariete del Real Madrid compartió un mensaje donde celebró la postura del periodista:

"Gracias mi querido @cmartinolimx por tus palabras. ¡Qué lección de historia futbolística! Es un honor estar en esta selecta y magistral lista en la que me mencionas. Te mando un fuerte abrazo".

La categórica postura de Martinoli sobre Hugo Sánchez

Durante una entrevista, Martinoli fue contundente al colocar a Hugo Sánchez en la élite histórica de los centros delanteros mundiales, situándolo por encima de referentes de la era moderna:

"Hugo Sánchez era mejor que Lewandowski, era mejor que Haaland. Hugo Sánchez debe estar entre los mejores 5, 10 delanteros de toda la historia, de todos los tiempos. Hoy, nosotros todavía defendemos a Hugo; o sea, yo tengo 50 años, yo vi a Hugo Sánchez cuando tenía 10, 11, 12 años, lo vi en su tope".

Además, el comunicador abordó las constantes críticas que recibe el histórico atacante por recordar con frecuencia sus éxitos en el balompié europeo:

"Hay gente que no le cae bien Hugo Sánchez porque es un tipo que siempre se la pasa hablando acerca de sus logros. Si Hugo Sánchez no habla de sus logros, ¿entonces quién va a hablar de ellos? Porque ya todo mundo no lo vio jugar, entonces como no lo vieron jugar, pues les parece que es un señor que de vez en cuando es un poco engreído porque habla de sus logros. Él era una figura indiscutible, rutilante".

Gracias mi querido @cmartinolimx por tus palabras. ¡Qué lección de historia futbolística! Es un honor estar en esta selecta y magistral lista en la que me mencionas. Te mando un fuerte abrazo. Pueden ver la entrevista completa en: @estoenlinea #Hugol #Pelé #Maradona #Platini pic.twitter.com/aH4MQcIDtO — Hugo Sánchez (@hugosanchez_9) August 11, 2026

Christian Martinoli: El rescate de la memoria futbolística

En la misma conversación, el analista reflexionó sobre cómo la inmediatez del futbol actual ha provocado el olvido gradual de leyendas como Garrincha, Pelé, Diego Armando Maradona, Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Michel Platini, entre otros. Para Martinoli, la falta de contexto en las nuevas generaciones tiende a desestimar a las figuras que cimentaron la historia de este deporte, haciendo aún más necesario defender la vigencia del legado que construyó Hugo Sánchez en la élite mundial.

