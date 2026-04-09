Qué necesitan Club América y Cruz Azul para avanzar a la semifinal de la Concachampions 2026

Los equipos de la CDMX tuvieron partidos de ida que los dejaron en desventaja en estos cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. Club América empató 0-0 con Nashville en Estados Unidos y Cruz Azul perdió 3-0 con LAFC (la IA dice que las probabilidades de remontar son casi nulas). Pero, ¿qué necesitan para avanzar a semifinales de la Concachampions?

Resulta que mientras André Jardine hizo un pedido a los aficionados de cara a la revancha en la Concachampions, el América llega en una condición mucho más favorable al encuentro de vuelta que los de Nicolás Larcamón. Pues con una victoria (por cualquier resultado) le alcanzará, mientras que La Máquina necesita ganar por una diferencia de cuatro goles.

El conjunto azulcrema no marcó gol de visitante, hecho que lo concidicona en el partido de vuelta.|Club América

¿Qué resultados necesita Club América para pasar a semifinales de la Concachampions 2026?

Si Club América gana por cualquier resultado: avanzará a la semifinal de la Concachampions

avanzará a la semifinal de la Concachampions Si Club América empata 0-0: habrá alargue y penales (en caso de persistir el empate)

habrá alargue y penales (en caso de persistir el empate) Si Club América empata con goles (1-1, 2-2, etc.): quedará eliminado de la Concachampions

quedará eliminado de la Concachampions Si Club América pierde por cualquier resultado: quedará eliminado de la Concachampions

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quedará eliminado de la Concachampions Si Cruz Azul empata con cualquier resultado: quedará eliminado de la Concachampions

quedará eliminado de la Concachampions Si Cruz Azul gana por uno o dos goles de diferencia (1-0, 2-1, 3-1, etc.): quedará eliminado de la Concachampions

quedará eliminado de la Concachampions Si Cruz Azul gana 3-0: habrá alargue y penales (en caso de persistir el mismo resultado)

habrá alargue y penales (en caso de persistir el mismo resultado) Si Cruz Azul gana por diferencia de tres goles recibiendo uno (4-1, 5-2, etc.): quedará eliminado de la Concachampions

quedará eliminado de la Concachampions Si Cruz Azul gana por diferencia de 4 o más goles (4-0, 5-1, etc.): avanzará a la semifinal de la Concachampions

Club América y Cruz Azul se miden en medio de la definición de Concachampions

Mientras que piensan en la revancha de la Concachampions 2026, Club América y Cruz Azul se verán las caras este sábado 11 de abril a las 21:05 (hora del Centro de México) en el Estadio Azteca (ahora Banorte), en el famoso Clásico Joven.

