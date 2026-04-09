Nicolás Larcamón borró por completo de Cruz Azul a un mexicano que fue buscado en Europa

Nicolás Larcamón, quien pidió ayuda a la FIFA por un inconveniente con un jugador, borró por completo de Cruz Azul a un mexicano, quien era considerado la nueva joya del club e incluso estuvo en el radar no solo de un equipo de Europa, sino de 2. Lo anterior, ya que el argentino ha preferido poner en la posición a futbolistas extranjeros.

Amaury Morales es el futbolista que prácticamente no juega desde que Larcamón tomó las riendas de la Máquina hace casi un año, pese a que la rompió en categorías menores y venía en ascenso con el primer equipo. Incluso, destacó en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana, por lo que el conjunto celeste lo tasó en un precio por si algún equipo lo quería comprar.

Amaury Morales solo ha jugado 625 minutos en lso 2 torneos que lleva Larcamón en el club.|@amauryy.morales

Pese a ello, el entrenador argentino ha apostado por jugadores extranjeros antes que por el mexicano, quien tan solo suma 625 minutos disputados en los 2 torneos que ha dirigido Nicolás en la Liga BBVA MX.

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Los equipos de Europa que buscaron a Amaury Morales

Amaury Morales destacó en Cruz Azul antes de la llegada de Nicolás Larcamón, actuaciones que lo llevaron a formar parte de la Selección Mexicana en su proceso por llegar al Mundial Sub-20. Fue en este torneo que llamó la atención al tener buenos partidos y uno de los mejores fue en los Octavos de Final al poner 2 pases para gol para que el combinado azteca dejara fuera a Chile.

Rangers de Escocia y el Espanyol de Barcelona fueron los equipos del viejo continente que siguieron de cerca al extremo izquierdo durante la justa mundialista. Sin embargo, el mexicano solo se quedó como un buen prospecto, ya que no ha tenido minutos en su club desde entonces.

Morales ha quedado relegado del conjunto de la Noria, ya que su puesto ha sido ocupado por José Paradela y Agustín Palavecino, 2 argentinos que destacaron con Necaxa y hoy integran el plantel de la Máquina.