¿Cuándo se juega la Final del Mundial 2026? Fecha EXACTA del España vs Argentina

España y Argentina son los únicos dos equipos que quedan con vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y buscarán levantar el máximo trofeo del futbol cuando se enfrenten en la Final el próximo domingo 19 de julio en la cancha del Estadio de Nueva York - Nueva Jersey.

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¿Cuándo es la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Las Selecciones de España y Argentina disputarán el título de campeones del mundo el próximo domingo 19 de julio cuando se midan en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en un partido de pronóstico reservado.

La Albiceleste buscará el bicampeonato del mundo, una proeza que no se consigue desde que Brasil dominara el mundo en las ediciones de Suecia 58 y Chile 62.

El equipo sudamericano cuenta actualmente con tres títulos mundiales conseguidos en Argentina 78, México 86 y recientemente en Qatar 2022 cuando derrotó a Francia en la Final en el Estadio Lusail.

Por su parte, España vuelve a una Final de Copa del Mundo como no lo hace desde Sudáfrica 2010 cuando derrotó a los Países Bajos en un dramática partido que ganó gracias a un gol de Andrés Iniesta.

No te pierdas la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este domingo 19 de julio a partir de las 12:40 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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