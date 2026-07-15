VIDEO: Jude Bellingham casi llega a los golpes con jugadores argentinos al finalizar el partido

Jude Bellingham no tuvo su mejor partido contra Argentina. El mediocampista venía de ser uno de los máximos goleadores de Inglaterra con seis tantos en el torneo, igualando con su compañero Harry Kane, sin embargo, su juego se vio afectado por el funcionamiento del combinado sudamericano. Finalmente, el cuadro europeo fue eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la frustración le ganó el jugador del Real Madrid.

Tras el silbatazo final se vieron las dos caras de la película: argentinos eufóricos por haber alcanzado la gran final del torneo y haber remontado un partido en los minutos finales, mientras que los ingleses aún no podían creer que habían dejado pasar una ventaja que les daba el pase a la ronda definitiva hasta el minuto 85. Bellingham no pudo soportar el enojo y estuvo cerca de irse a los golpes con los futbolistas de la ‘Albiceleste’.

Bellingham estuvo cerca de irse a los golpes con los jugadores argentinos

Un Bellingham cabizbajo trataba de asimilar la derrota en Semifinales de la Copa del Mundo cuando un grupo de jugador argentinos se reunieron cerca de su ubicación para celebrar la clasificación a la final. En ese momento, el inglés observó a los jugadores y se dirigió hacia Valentín Barco, propiciándole un golpe en la cabeza por detrás.

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El joven futbolista que fue comprado recientemente por el Chelsea reaccionó y empujó a Bellingham. El resto de jugadores argentinos se percataron de la acción y entraron en escena, siendo Nicolás Otamendi otro de los futbolistas que sacó al mediocampista del Real Madrid a los empujones. Futbolistas ingleses también se sumaron para controlar la situación y, por suerte, no pasó a mayores.

ES EL MEJOR, NI AGUA PARA LOS ARGENTINOS.



HONOR JUDE 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/h0YM23xEq8 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 15, 2026

Inglaterra jugará el partido por el tercer puesto

Inglaterra deberá disputar el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras caer por 2-1 ante Argentina en las Semifinales. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel cerrará su participación frente a Francia, que fue eliminado por España en la otra llave.

El encuentro se jugará el sábado 18 de julio en el Estadio Miami, un día antes de la Gran Final, a las 15:00 horas del tiempo central de México. Los ingleses buscarán terminar el torneo con una victoria y repetir, al menos, su presencia entre las cuatro mejores selecciones del mundo.