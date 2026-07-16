España vs Argentina: ¿Por qué CANCELARON el partido de 2026?

España y Argentina disputarán una Final inédita de la Copa Mundial de la FIFA el próximo domingo 19 de julio cuando se vean las caras en el Estadio de Nueva York - Nueva Jersey; sin embargo, ambos equipos tenían pactado un enfrentamiento previamente que se tuvo que cancelar por cuestiones extra futbolísticas.

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Inglaterra vs Argentina | RESUMEN y GOLES| Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Por qué se canceló la Finalissima entre España vs Argentina?

Las Selecciones de España y Argentina tenían pactado un partido antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con motivo de la Finalissima y como campeones de la Eurocopa y la Copa América, respectivamente; sin embargo, dicho encuentro no se pudo realizar debido a distintas cuestiones.

El juego se realizaría en marzo de este año en Qatar, pero los conflictos geopolíticos y la tensión militar en Medio Oriente obligaron a la cancelación del encuentro por cuestiones de seguridad.

La Furia Roja superó a Inglaterra en la Final de la Eurocopa de Alemania 2024, mientras que Argentina derrotó a Colombia para coronarse bicampeona de la Copa América 2024, por lo que se esperaba que ambos equipos se midieran por el título de la Finalissima.

Esta será la segunda vez que Argentina y España se vean las caras en una Copa Mundial de la FIFA, luego de que se enfrentaran en Fase de Grupos de la edición de Inglaterra 66 en donde la Albiceleste se llevó el triunfo por 2-1.

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