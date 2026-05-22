¿Cuándo se jugará la Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre Pumas y Cruz Azul?

Los Pumas de la UNAM y Cruz Azul empataron sin goles en el partido de ida de la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y tendrán que decidir al nuevo campeón del futbol mexicano en el compromiso de Vuelta que se disputará en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

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¡FINAL DE ALTO VOLTAJE! Cruz Azul y Pumas dejan todo para la vuelta | RESUMEN

¿Cuándo se juega la Final del Vuelta del Clausura 2026?

A pesar de tener un arranque de partido trepidante y de hacer pensar que los goles caerían en cualquier momento, Pumas y Cruz Azul se guardaron las emociones y dejaron la definición del campeón del torneo Clausura 2026 para la Vuelta.

Será el próximo domingo 24 de mayo cuando se dispute la Final de Vuelta del Clausura 2026 en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria en un partido que arrancará en punto de las 19:00 horas y que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

during the Final first leg match between Cruz Azul vs (and) Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Ciudad de los Deportes Stadium, on May 21, 2026 in Mexico City, Mexico.|Brandon/MEXSPORT

La victoria es el único resultado que vale para ambos partidos ya que la posición en la tabla no aplica para esta fase y en caso de prevalecer el empate se disputarán los tiempos extra y posteriormente la definición a través de la tanda de penales.

Ambos equipos llegan en igualdad de condiciones ya que tanto Pumas como Cruz Azul perdieron a un elemento por convocatoria de Selección Mexicana, por lo que sus directores técnicos contarán con cuadro semicompleto para la definición del campeonato.

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