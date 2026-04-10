¿Cuándo va a volver a competir Isaac del Toro?, este fue el resultado de sus exámenes

El panorama luce complicado para el ciclista mexicano del momento, Isaac del Toro, quien sufrió una fuerte caída que lo obligó a dejar la competencia en la Vuelta al País Vasco. Sin embargo, las lesiones que tiene son más graves de lo previsto.

¿Cuál es el estado de salud de Isaac del Toro?

Recordemos que, el originario de Ensenada, Baja California, salió de la competencia en la etapa tres. Tras el incidente de Isaac del Toro, el equipo UAE Team Emirates, ha revelado el diagnóstico del mexicano, luego de hacerle los exámenes necesarios. La información fue compartida en las redes sociales.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Tiene una rotura en el músculo del muslo derecho y varias abrasiones relacionadas

El médico del equipo, Adrián Rotunno, ha confirmado que Isaac del Toro va a tener que hacerse otros exámenes en los próximos días, esto como una medida de precaución y siempre en compañía de los doctores del equipo.

Se le realizará un examen más exhaustivo como medida de precaución bajo la supervisión del personal médico del equipo

Isaac del Toro mandó un emotivo mensaje tras su accidente

El mexicano ha tomado la situación de la forma más positiva posible, ya que por medio de sus redes sociales, aseguró que tiene que ser positivo y dar las gracias de que la situación no fue más complicada.

We have a medical update on @ISAACDELTOROx1 after his @ehitzulia withdrawal ⤵️



🙏 Please join us in wishing Isaac a speedy recovery. #WeAreUAE



Dr. Adrian Rotunno (Medical Director): “Unfortunately Isaac del Toro suffered a crash on stage 3 of Itzulia Basque Country and was… pic.twitter.com/G1Nis5Nwxs — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 8, 2026

Tengo que ser positivo después de todo y agradecer que no fue lo peor que pudo pasar y que, a pesar de todo, estaré bajo control por unas semanas. Trataré de volver muy pronto y muy fuerte

¿Cuándo puede volver a competir Isaac del Toro?

La lesión que tiene Isaac del Toro, necesita de un tiempo que va de tres a seis semanas de recuperación, donde va a tener reposo y fisioterapia. Podría volver a la bicicleta para las competencias internacionales como el Tour de Francia 2026.

