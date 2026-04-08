Estas son las carreras que Isaac del Toro enfrentará en abril del 2026

Abril del 2026 se perfila para ser uno de los meses más interesantes y disputados en la historia reciente de Isaac del Toro, quien después de un 2025 por demás espectacular espera que este 2026 sea el año de su consagración como uno de los mejores ciclistas de la actualidad.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Se trata, entonces, de un punto clave en la temporada no solo para Isaac del Toro, sino también para su equipo UAE Team Emirates, el cual tiene como objetivo principal mantenerse en la primera posición en cuanto a grupos se refiere dentro de la clasificación del ranking UCI.

¿Qué carreras tendrá Isaac del Toro en abril del 2026?

La primera gran prueba para Isaac del Toro será la Vuelta al País Vasco, una de las más importantes que hay en el calendario anual y que comenzó el 6 de abril para terminar el 11 del mismo mes. Esta etapa cuenta con alrededor de 16,000 metros de desnivel acumulado, lo cual la hace verdaderamente exigente para los ciclistas.

5 figuras que no estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026; sus selecciones no clasificaron

Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028; ¿dónde y cuándo puedo comprar entradas?

Posteriormente, Isaac del Toro descansará unos días para, después, participar en el Tríptico de las Ardenas a través del Amstel Gold Race de los Países Bajos el 19 de abril y, después, La Fléche Wallonne en Bélgica, marcada para realizarse tres días después; es decir, el 22 de abril.

Finalmente, en el cierre del mes Isaac del Toro participará una vez más en la Liége - Bastogne - Liége en donde asumirá el rol de gregario para Tadej Pogacar, en uno de los recorridos más interesantes que hay en el calendario oficial a realizarse el próximo domingo 26 de abril del 2026.

¿Isaac del Toro ya no es el segundo mejor ciclista del mundo?

Después de lo vivido en la última pista, el mexicano Isaac del Toro pasó del segundo al tercer lugar en la clasificación UCI luego de lo realizado por el danés Jonas Vingegaard, quien se acercó a Tadej Pogacar en la cima. Aún así, “Del Torito” está cerca de los primeros lugares gracias a la evolución que ha tenido en los últimos meses.