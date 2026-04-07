Isaac del Toro arranca firme en la Itzulia y va por todo

El ciclismo mexicano sigue dando de qué hablar en Europa. Este lunes 6 de abril, Isaac del Toro tuvo un arranque sólido en la edición 2026 de la Itzulia Basque Country, tras finalizar en la decimotercera posición durante la primera etapa disputada en territorio vizcaíno.

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La jornada inaugural se corrió bajo el formato de contrarreloj individual, con un recorrido de 13.8 kilómetros con salida y meta en Bilbao. Una prueba explosiva que marcó las primeras diferencias entre los favoritos y que dejó buenas sensaciones para el representante mexicano.

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Un inicio competitivo en terreno complicado

Isaac del Toro detuvo el cronómetro en 18:00 minutos exactos, colocándose a 51 segundos del ganador del día, el francés Paul Seixas, quien se llevó la etapa con un tiempo de 17:09 y se convirtió en el primer líder general de la competencia.

Dentro de la estructura del UAE Team Emirates-XRG, el mexicano se mantiene como uno de los hombres importantes en la pelea por la clasificación general. Solo fue superado por su compañero Felix Großschartner, quien firmó una destacada tercera posición en esta primera etapa.

Si bien la diferencia con el liderato es considerable, el rendimiento de Del Toro es positivo, especialmente considerando que esta prueba no es precisamente su especialidad.

La montaña, el gran escenario para Del Toro

Lo mejor aún está por venir. A partir de este martes 7 de abril, la Itzulia entra en su fase más exigente, donde los escaladores comenzarán a marcar diferencias reales en la clasificación general.

La segunda etapa promete ser un auténtico reto: 164.1 kilómetros de recorrido desde Pamplona hasta las Cuevas de Mendukilo, con más de tres mil metros de desnivel acumulado. Un terreno ideal para que Del Toro saque a relucir su capacidad en la montaña. Ahí es donde el mexicano puede dar el golpe sobre la mesa y recortar distancias frente a los líderes. Su perfil como escalador lo coloca como una de las cartas fuertes del equipo en esta fase clave de la competencia.

Con un arranque inteligente y sin perder terreno importante, Isaac del Toro ya está en la conversación. Ahora, con la montaña como aliada, el mexicano tiene todo para escalar posiciones y seguir poniendo en alto el nombre de México en el ciclismo internacional.

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