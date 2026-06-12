Érik Lira emocionó a todos con esto que dijo sobre los próximos partidos del Mundial 2026

El rugido del Estadio Azteca, que suele ser una prueba de fuego para cualquier futbolista, fue esta vez el escenario de un triunfo que ilusiona a todo un país. Tras el contundente 2-0 de México ante Sudáfrica en el partido inaugural, el anfitrión demostró que está listo para las grandes citas. En ese contexto Érik Lira ya se ilusiona con la gloria: "El techo es muy alto; será el mejor Mundial de nuestro país".

El triunfo, sellado por los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, dejó sensaciones positivas pese a la adversidad de haber terminado con diez hombres tras la expulsión de César Montes (el combinado africano finalizó con nueve). Para Lira, la clave no estuvo solo en los pies, sino en la cabeza. "Este era un partido difícil en lo emocional, porque no vivimos esto muchas veces en la vida. Era un momento complicado, pero todos trabajamos en lo mental para que esto no nos afectara y pudiéramos hacerlo lo mejor posible", confesó ante la prensa.

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Un país unido por la misma pasión

Más allá del resultado, lo que realmente ha marcado al mediocampista es el ambiente que se respira fuera de las canchas. Criado en esta zona, Lira reconoce que ver a México unido bajo la misma playera es una experiencia que trasciende el fútbol: "Me sorprendió salir de donde estamos concentrados y ver a miles de personas esperándonos con una palabra de aliento. Es muy bonito ver a México unido en las calles; todos con la playera verde. Es algo que me llevaré al resto de mi vida", expresó con orgullo.

🥹🇲🇽 ¿La afición de México puede ilusionarse con las palabras de Lira? pic.twitter.com/sqiInUPwey — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 11, 2026

Con la mira puesta ahora en el duelo contra Corea del Sur, es consciente de que el camino apenas comienza, pero la convicción en el grupo es total. "Era importante sumar de a tres y por suerte lo logramos. Ahora hay que ver que todos estemos al 100% para preparar el segundo partido y llevarnos de nuevo los tres puntos", analizó.

Sin embargo, lo que más define al actual equipo mexicano es su mentalidad ambiciosa. "El techo es muy alto, no vamos a conformarnos con nada", sentenció el mediocampista. Esa ambición es la que impulsa al local a soñar con la copa.