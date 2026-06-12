La MALDICIÓN que tendrá que romper México si quiere ganarle a Corea del Sur en el Mundial 2026

La Selección de México cumplió con las expectativas tras derrotar a su similar de Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la cancha del Estadio de la Ciudad de México este jueves 11 de junio y su siguiente prueba será ante una exigente Corea del Sur que podría poner en predicamentos al equipo dirigido por Javier Aguirre.

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México vs Sudáfrica | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES | Copa Mundial de la FIFA 2026™

México nunca ha ganado un partido fuera del Estadio Azteca siendo anfitrión

La Selección Mexicana tendrá que salir de la Ciudad de México y viajar a Guadalajara para enfrentarse a su similar de Corea del Sur el próximo 17 de junio; sin embargo, en las dos anteriores veces que México fungió como anfitrión no pudo ganar fuera del Estadio Azteca.

En México 70, la Selección Mexicana disputó sus tres partidos de Fase de Grupos en el Estadio Azteca con saldo de un empate ante la URSS y dos victorias sobre El Salvador y Bélgica, pero para la segunda ronda se mandó al Tricolor a Toluca en donde sucumbieron frente a la poderosa Italia que terminaría como subcampeona del mundo.

Para México 86, se repitió la fórmula de mantener a la Selección Mexicana en el Coloso de Santa Úrsula y el resultado fue victorias sobre Bélgica e Irak y un empate contra Paraguay.

México perdió en penales contra Alemania en el Mundial de México 86 |David Leah/David Leah

En aquella justa, México se mantuvo en la Ciudad de México para enfrentar a Bulgaria y obtuvo la victoria, pero en los Cuartos de Final tuvo que salir de casa y viajó a Monterrey en donde cayó en tanda de penales frente a Alemania, que también terminaría como subcampeona del mundo.

En tres Copas Mundiales, el Estadio Azteca ha sido la fortaleza absoluta para México con saldo de seis victorias, dos empates y cero derrotas, pero cuando sale de la capital del país ocurren las desgracias.

México ya rompió su primera maldición tras ganar por primera vez un partido de inauguración y buscará volver a hacerlo ante Corea del Sur para hacer de esta Copa Mundial un evento en el que rompa paradigmas y supere el techo de cristal que durante años ha perturbado a los aficionados al futbol.

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