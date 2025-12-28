¡ÚLTIMA HORA! Checo Pérez revela cuándo dejará la F1 y sorprende a sus aficionados: “Es mi último proyecto”

El regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 está cada vez más cerca y miles de aficionados esperan por verlo dentro de la pista conduciendo para la escudería de Cadillac . Luego de un año de ausencia tras su salida de Red Bull Racing, hay mucha expectativa sobre el nivel que podría demostrar el piloto mexicano, aunque el #11 sorprendió a todos sus fanáticos al revelar que este será su último proyecto en la máxima categoría del automovilismo.

Checo Pérez confirma que Cadillac será su última aventura en la F1

En una entrevista con Autorace, el piloto tapatío aseguró que su regreso a la F1 con Cadillac representa el proyecto más importante y el último de su trayectoria en la categoría: "Será mi proyecto principal, el más grande y el último en este deporte. Quiero estar seguro de que sea un regreso exitoso", fue lo que reveló Checo Pérez, quien formará parte de los pilotos más veteranos de la parrilla en 2026 .

Cadillac será la última experiencia de Checo en la F1|Crédito: @SChecoPerez / X

Con mucha experiencia sobre sus hombros, Pérez tendrá un rol más protagónico en la escudería estadounidense, ya que tendrá la posibilidad de aportar ideas y solicitar condiciones que ayuden al crecimiento del equipo. "Es increíble poder hablar con el equipo. Me he enfocado en algunos aspectos específicos, dándoles orientación. Es fantástico estar en un equipo donde sientes que tienes influencia y puedes pedir ciertas cosas", comentó.

The story continues with #11 pic.twitter.com/Y7SUbAQAJ0 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 19, 2025

Checo Pérez cree que Cadillac dará el golpe sobre la mesa en su debut

No hay que olvidar que Cadillac tendrá su estreno en la F1 el próximo 2026, por lo que será difícil que pueda competir de igual a igual con las escuderías más experimentadas. Sin embargo, el piloto mexicano se mostró confiado respecto a la siguiente temporada: "Para mí es un poco irrelevante dónde empecemos. Es más importante la rapidez con la que podamos progresar.

Queremos hacer crecer al equipo desde el día uno y creo que podremos sorprender a mucha gente. Uno de los objetivos es tener un gran impacto en la Fórmula 1 desde el inicio", sentenció Checo. De esta manera, Cadillac buscará sorprender a los aficionados del automovilismo con el piloto tapatío a la cabeza, junto al experimentado finlandés Valtteri Bottas, quien será su compañero de equipo.

El contrato de Checo Pérez con Cadillac

Tras confirmarse la llegada de Pérez al equipo norteamericano, se pudo dar a conocer los detalles de su contrato. Según reportes, el piloto tapatío firmó un vínculo por 2 años, con la opción de poder extenderlo por 1 año más. Esto quiere decir que el fin de Checo en la F1 podría estar en 2028 o, en el mejor de los casos, en 2029. Sin embargo, su continuidad en Cadillac dependerá de varios factores, por lo que habrá que disfrutar cada momento suyo en la pista.