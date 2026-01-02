El detalle de Max Verstappen que reabre la historia con Checo Pérez

En medio de un año atípico para ambos, Max Verstappen tuvo un gesto que no pasó desapercibido con Checo Pérez , su excompañero durante cuatro temporadas en Red Bull Racing. El neerlandés cumplió una promesa pendiente y le entregó al mexicano un casco personal con un mensaje escrito a mano.

Fue el propio Checo quien compartió la imagen en redes sociales. En ella se le ve sosteniendo el casco de Verstappen, acompañado de una frase sencilla pero directa en la visera: “Gracias por ser un gran compañero de equipo y amigo”. Sin discursos largos ni interpretaciones forzadas, el mensaje fue claro.

Un detalle que trasciende lo deportivo

La entrega del casco no fue un gesto espontáneo. Desde el año pasado, Verstappen había reconocido que tenía pendiente ese detalle con Pérez, luego de que el mexicano hiciera lo mismo con él. En un entorno tan competitivo como la Fórmula 1, ese tipo de gestos no suelen ser comunes, sobre todo después de una etapa marcada por tensiones dentro del equipo.

Durante su tiempo juntos, Verstappen consolidó su dominio en la categoría, mientras que Checo atravesó momentos de alta exigencia, incluyendo un subcampeonato en 2023 y un cierre complicado antes de salir de la escudería. Aun así, ambos mantuvieron una relación profesional estable, algo que este gesto vuelve a evidenciar.

Para Pérez, el contexto actual es distinto. Tras un año fuera de la parrilla, el piloto mexicano se prepara para regresar en 2026 con Cadillac , en un proyecto que representa una nueva etapa en su carrera. El mensaje que acompañó la publicación fue breve y sin rodeos: el foco está en el futuro.

Sin polémica ni ruido innecesario, el intercambio entre Verstappen y Checo deja una imagen poco habitual en la Fórmula 1: la de dos pilotos que cerraron un ciclo con respeto, más allá de los resultados y las circunstancias.