¿Cuánto costaba el dólar en Argentina la última vez que México le ganó un partido? ¡De no creer!

Si bien hace un tiempo se dio a conocer una paternidad de México sobre Argentina en una categoría, lo cierto es que la selección albiceleste se ha impuesto históricamente contra los aztecas. De hecho, la última vez que la Selección Nacional se impuso contra su par de Sudamérica la situación en ambos países era muy diferente, mucho más en el territorio argentino.

En el próximo Mundial la ‘Albiceleste’ no tendrá a su víctima favorita. En tanto, mucho se habla de las monedas nacionales y su depreciación en comparación con el dólar estadounidense. La última vez que México le ganó a Argentina un duelo oficial fue en julio de 2004 y en ese momento un dólar de los Estados Unidos era equivalente a 2.97 pesos argentinos.

México y Argentina se enfrentaron por última vez en 2007

La devaluación del peso argentino en 21 años

Mientras en su momento la moneda estadounidense no alcanzaba ni los 3 pesos argentinos, en la actualidad un dólar de Estados Unidos equivale a 1,460 pesos argentinos. Es decir, hubo una devaluación del 49,000%, una auténtica locura. Aunque en materia económica parece haberse devaluado, en el futbol Argentina sigue dominando a México.

Los detalles de la última vez que México le ganó un partido oficial a Argentina

Hace 21 años, precisamente el 10 de julio de 2004, la Selección Nacional de México se impuso 1-0 contra Argentina gracias al gol de tiro libre de Ramón Morales Higuera, a los 9 minutos del partido. Este jugador zurdo y habilidoso que jugó por toda la banda, desde lateral hasta extremo, supo marcar un gol que hoy en día parece histórico.

¡LA ÚLTIMA VEZ QUE SE LE GANO A ARGENTINA!🇲🇽🏆



👏Ellos fueron los últimos jugadores mexicanos en ganarle a Argentina en un partido oficial, fue en la Copa América de Peru 2004



🤝Un equipo conformado por jugadores como Oswaldo, Márquez, Osorio, Pardo,Borguetti etc.



El gol fue… pic.twitter.com/PE6EFw2Khm — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) December 9, 2025

El partido en cuestión se llevó a cabo en el Estadio Elías Aguirre, Chiclayo, que contó con una asistencia de 25,000 espectadores. El árbitro del juego fue Márcio Rezende, de Brasil. Se trataba de un encuentro válido por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa América de Perú 2004.

Gracias a esa victoria, México pasó como líder del Grupo B con 7 puntos. No obstante, tuvo la mala fortuna de enfrentarse a Brasil en cuartos de final a pesar de haberle ganado a Argentina. Allí fue goleado 4-0 con un recordado doblete de Adriano. Para colmo, la ‘Albiceleste’ llegó a la final, aunque también perdieron 2-2 (2-4 en penales) ante los cariocas.

