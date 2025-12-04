deportes
Nota

Sorteo Mundial 2026: esta es la contundente razón por la que Argentina no tendrá a su víctima favorita en fase de grupos

El equipo de Lionel Messi y Lionel Scaloni no se podrá medir contra el equipo al que le ganó en 1930, 2006, 2010 y 2022

Sorteo Mundial 2026: esta es la contundente razón por la que Argentina no tendrá a su víctima favorita en fase de grupos
Argentina no jugará ante su víctima favorita.
Diego Gonzalez
Mundial México 2026
El Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre y ya hay especulaciones sobre los posibles rivales que le puede tocar a la Selección Nacional de México . En ese sentido, hay una contundente razón por lo que la selección de Argentina no tendrá a su víctima favorita en esta fase de grupos.

Por el historial ampliamente favorable (para los argentinos considerado como paternidad), México –le puede tocar un grupo de la muerte– es la víctima favorita de la ‘Albiceleste’ en los últimos mundiales. Sin embargo, en esta fase de grupos Argentina y la Selección Mexicana no se pueden enfrentar debido a que ambos son cabezas de serie, es decir, ambos ocupan el Bombo 1.

FIFA World Cup Qatar 2022 Argentina vs Mexico
Jorge Martinez/Jorge Martinez
Argentina ante México en 2022.

Por reglas de la FIFA, México es el anfitrión y será cabeza de serie del Grupo A. Mientras tanto, Argentina será el representante del Bombo 1 en otro grupo. Sin embargo, sí se pueden cruzar en el Mundial 2026 si ambos avanzan a 16vos de final (u otras rondas) de la justa internacional más importante del planeta. Es decir, la Selección Mexicana no está a salvo.

Las 4 veces que Argentina le ganó a México, su víctima favorita en mundiales

La Selección Nacional de México y su par de Argentina se enfrentaron en la primera Copa del Mundo, que se jugó en 1930 y tuvo a Uruguay como campeón y anfitrión. El duelo se disputó cuando ambos formaban parte del Grupo 1 del Mundial y, allí, Argentina se impuso por 6 a 3 en el marcador final.

Round of 16 Argentina v Mexico - World Cup 2006
David Cannon/Getty Images
Argentina ante México en Mundial 2006. (David Cannon/Getty Images).

En 2006 Argentina y México comenzaron una seguidilla de enfrentamientos que ya lleva dos décadas y logró formar la rivalidad. En octavos de final, aquel 24 de junio Rafa Márquez abrió el marcador, rápidamente lo empató Hernán Crespo; le anularon mal un gol a Lionel Messi y Argentina lo ganó en tiempo extra con un golazo de Maxi Rodríguez. Fue 2-1.

En 2010 se repitió la historia en octavos de final. Aquel 27 de junio el equipo entonces dirigido por Diego Maradona vio la victoria gracias a un doblete de Carlos Tevez y a un gol de Hernán Crespo. Descontó Javier ‘Chicharito’ Hernández, pero no alcanzó. Fue 3-1.

Mexico-Argentina
Mexico ante Argentina, Mundial 2010

En 2022 se midieron en fase de grupos. Aquel 26 de noviembre los de Lionel Scaloni estaban obligados a ganar y lo consiguieron gracias a los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. México terminó eliminado en primera ronda y Argentina levantó el título en Qatar. Fue 2-0.

¿Cuándo y dónde es el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (fase de grupos) se realizará este viernes 5 de diciembre a partir de las 10:45 horas (hora de la CDMX) en el Centro Kennedy de Washington D.C., Estados Unidos.

Diego Gonzalez

