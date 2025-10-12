deportes
Prensa de Argentina DEMERITA a la Selección Mexicana: “Un buen papá tiene el deber de enseñarles a sus hijos”

Luego de ganar ante la Selección Mexicana y eliminarlos, el equipo de Argentina obtuvo el pase a semifinales, instancia donde van a enfrentar a Colombia

México vs Argentina, Gilberto Mora en el Mundial Sub-20
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
Luego de la derrota de México ante Argentina en los cuartos de final, la Selección Mexicana ha quedado eliminada de la Copa del Mundo Sub-20. Con el triunfo de la albiceleste, los comentarios negativos hacia el cuadro dirigido por Eduardo Arce no se hicieron esperar.

Te puede interesar: México cae ante Argentina y es ELIMINADO del Mundial Sub-20

Diarios de Argentina revientan a México

Desde Sudamérica, los diarios de la capital de Buenos Aires comenzaron a reventar al equipo mexicano, mismo al que demeritaron esta tarde en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

  • “El Sub-20 le mostró a México que es el mejor equipo del Mundial con un sólido 2-0...”.
  • “Fue un claro 2-0 gracias a los goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti...”.
  • “Un buen papá tiene el deber de enseñarles a sus hijos...”.
  • México, rival con el que Argentina sostiene una paternidad histórica que trasciende a las categorías y las competencias...”.

Lo anterior, texto de diversos diarios como Olé y La Nación de Argentina. En Chile 2025, con conjunto albiceleste marcha con paso perfecto, registrando cinco victorias tras vencer a Cuba, Australia e Italia en Fase de Grupos. Posteriormente, le ganaron a Nigeria y México en la etapa de eliminatorias directas, accediendo a semifinales donde van a chocar ante Colombia, escuadra que vio la victoria ante España para llegar a la antesala de la Gran Final del Mundial Sub-20.

Tras la victoria ante la Selección Mexicana, la siguiente prueba de Argentina frente a los Cafeteros se va a disputar el miércoles 15 de octubre en punto de las 17:00 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: Prensa de Argentina ELOGIA a Gilberto Mora en el Mundial Sub-20: "Un joven cuyo talento ya resuena a los 16 años"

Selección Mexicana
Selección Argentina
