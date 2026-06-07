Una fortuna: esto costó construir el estadio de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El New York New Jersey Stadium es un recinto deportivo que se encuentra en East Rutherford y que en la actualidad es el hogar de los New York Football Giants y los New York Jets. Cuenta con una capacidad para, por lo menos, 82.500 espectadores y fue elegido como sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Según fue confirmado en el sitio oficial de este estadio, el costo de sus obras fue cercano a 1.6 billones de dólares, una cantidad de dinero representativa y que ha sido muy productiva ya que recibió grandes eventos como por ejemplo la Final de la Copa América Centenario, el Super Bowl XLVIII, entre otros encuentros.

Además, este es un espacio que ha recibido elogios por parte de la prensa especializada. Billboard, con gran reconocimiento internacional ubicó la imponente estructura como el “Mejor recinto para conciertos de la Costa Este”, mención que le fue otorgada tanto en el 2024 como en 2025.

¿Cuál es el compromiso ambiental que tiene el New York New Jersey Stadium?

En su sitio web, los administradores del estadio recordaron que en el 2021 se unió al Marco de Acción Climática para el Deporte en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un asunto en donde la principal prioridad es la reducción de gases de efecto invernadero.

Se debe añadir que durante nueve años consecutivos el New York New Jersey Stadium ocupó el puesto 1 en seguridad, una cifra muy considerada y a la altura del evento masivo que se estará albergado en los Estados Unidos.

MetLife Stadium, de Nueva Jersey, es de los estadios más grandes del Mundial de Clubes

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el fútbol se convierte en un lenguaje de unión de familias y además es el momento indicado para que alientes a la Selección mexicana desde cualquier lugar del país.

Por esta situación, desde TV Azteca confirmaron la transmisión de 32 partidos EN VIVO y GRATIS. Durante el certamen, la afición podrá apreciar los detalles de los partidos del equipo del Vasco Aguirre y también de algunos seleccionados representativos.

