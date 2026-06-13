Gustavo Martínez | DR

¿Pagar por aprender fútbol? El proyecto que hay por detrás del éxito de Estados Unidos en el Mundial 2026
En el país vecino existen academias formativas para jugadores que quieren convertirse en grandes protagonistas
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En el país vecino existen academias formativas para jugadores que quieren convertirse en grandes protagonistas
El destino durante la fecha de su nacimiento decidió que en su mejor momento pudiera integrar el seleccionado norteamericano
El astro francés se encuentra en el centro de las críticas por una declaración sobre Rayan Cherki
El delantero del Real Madrid pretende besar la gloria en esta nueva justa internacional
Los norteamericanos no solo alcanzaron un triunfo histórico, también lograron marcas muy importantes durante su paso por los mundiales
Es una de las sedes más importantes del campeonato y en donde se disputó el debut de la Selección de Estados Unidos
Exfutbolistas de la Bafana Bafana se presentaron bastante decepcionados con el perfomance de su selección
La compañía confirmó que se encuentra disponible la edición totalmente actualizada
El conjunto mexicano goza momentáneamente de una racha que piensa superar el país vecino
El certamen más esperado por los fanáticos en el planeta iniciará el próximo 11 de junio con la ausencia de algunas figuras