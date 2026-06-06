El factor clima podría debilitar a muchos equipos europeos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por esta razón

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ promete un show inaugural espectacular y también parece ser de las más exigentes de la historia, no solo por el aumento a 48 selecciones participantes, sino también por el factor clima, el cual podría influir en el rendimiento deportivo. Las altas temperaturas y la humedad de algunas ciudades de Estados Unidos, México y Canadá son la causa.

Uno de los casos más llamativos es el de Noruega (que tiene a Erling Haaland). La selección escandinava, que disputará su primer Mundial desde Francia 1998, ha tenido que modificar cosas. Durante su concentración en Carolina del Norte, los futbolistas realizaron entrenamientos especiales para aclimatarse al calor, incluyendo sesiones bajo altas temperaturas y pausas constantes para hidratación.

|Captura de pantalla de transmisión.

La preocupación no es exclusiva de Noruega. Inglaterra, otra de las selecciones candidatas, reconoció públicamente que trabaja con especialistas para preparar a sus jugadores ante el calor y la humedad que encontrarán durante el torneo.

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¿Qué tanto calor hace en Boston y New York, lugares donde juegan Noruega e Inglaterra?

En Boston, Massachusetts, EE. UU., las temperaturas de estos días rondan los 18ºC de mínima y los 32ºC de máxima. Por otra parte, en New York / New Jersey las temperaturas son muy similares, con sol radiante y generalmente en torno a los 30 grados centígrados.

تدريبات النرويج في شمسِ أمريكا ..



الأوربييـن خصوصاً راح يعانون أكثر من غيرهم

كون اللاتينييـن وقارتي اسيا وافريقيا متأقلمين على هكذا درجات حرارة عاليـة بسبب طبيعة ومناخ بلدانهم pic.twitter.com/00U5MHPrU3 — The translator (@sajadTranslator) June 5, 2026

Lo más común es que Noruega experimente un clima con máximas que rondan los 25ºC, por lo que esto efectivamente es mucho para ellos. En tanto, Inglaterra suele promediar los 24 grados Celsius. De esa manera, también les cuesta un poco adaptarse.

Los partidos de Noruega para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes 16 de junio: Noruega vs. Irak (Estadio Boston / Gillette Stadium, Foxborough).

Lunes 22 de junio: Noruega vs. Senegal (Estadio Nueva York–Nueva Jersey / MetLife Stadium, East Rutherford).

Viernes 26 de junio: Noruega vs. Francia (Estadio Boston / Gillette Stadium, Foxborough).

Los partidos de Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles 17 de junio: Inglaterra vs. Croacia (Estadio Dallas / AT&T Stadium, Arlington).

Martes 23 de junio: Inglaterra vs. Ghana (Estadio Boston / Gillette Stadium, Foxborough).

Sábado 27 de junio: Inglaterra vs. Panamá (Estadio Nueva York–Nueva Jersey / MetLife Stadium, East Rutherford).