México debuta ante Sudáfrica: cuántos anfitriones no ganaron su primer partido mundialista

El próximo jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México se estará desarrollando el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en una cita en donde mexicanos y sudafricanos darán el puntapié inicial de un certamen que seguramente generará grandes emociones en los aficionados en todo el planeta. Contemplando esta situación, te proponemos un repaso sobre lo que sucedió con los seleccionados anfitriones durante su debut en la justa orbital.

El primer dato para presentar es que solamente durante el Mundial de Catar 2022, el seleccionado anfitrión perdió su primer juego y esto se dio en la derrota del local por 2 a 0 ante su par de Ecuador. De resto, en las demás citas, las igualdades no desaparecieron del marcador.

Esta situación seguramente es considerada por el cuerpo técnico del Vasco Aguirre, quien tendrá a disposición a los mejores hombres con la intención de mantener la tradición y además ilusionar a toda la hinchada mexicana con un gran papel en el torneo internacional.

Se debe mencionar que en la mayoría de los choques inaugurales de los anfitriones se registraron 17 triunfos, 5 empates y una sola derrota.

¿Cómo terminaron los partidos de los anfitriones a lo largo de la historia de los Mundiales?

Uruguay 1930: Uruguay 1-0 Perú

Uruguay 1-0 Perú Italia 1934: Italia 7-1 Estados Unidos

Italia 7-1 Estados Unidos Francia 1938: Francia 3-1 Bélgica

Francia 3-1 Bélgica Brasil 1950: Brasil 4-0 México

Brasil 4-0 México Suiza 1954: Suiza 2-1 Italia

Suiza 2-1 Italia Suecia 1958: Suecia 3-0 México

Suecia 3-0 México Chile 1962: Chile 3-1 Suiza

Chile 3-1 Suiza Inglaterra 1966: Inglaterra 0-0 Uruguay

Inglaterra 0-0 Uruguay México 1970: México 0-0 Unión Soviética

México 0-0 Unión Soviética Alemania 1974: Alemania Federal 1-0 Chile

Alemania Federal 1-0 Chile Argentina 1978: Argentina 2-1 Hungría

Argentina 2-1 Hungría España 1982: España 1-1 Honduras

España 1-1 Honduras México 1986: México 2-1 Bélgica

México 2-1 Bélgica Italia 1990: Italia 1-0 Austria

Italia 1-0 Austria Estados Unidos 1994: Estados Unidos 1-1 Suiza

Estados Unidos 1-1 Suiza Francia 1998: Francia 3-0 Sudáfrica

Francia 3-0 Sudáfrica Corea-Japón 2022: Japón 2-2 Bélgica / Corea del Sur 2-0 Polonia

Japón 2-2 Bélgica / Corea del Sur 2-0 Polonia Alemania 2006 : Alemania 4-2 Costa Rica

: Alemania 4-2 Costa Rica Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México

Sudáfrica 1-1 México Brasil 2014: Brasil 3-1 Croacia

Brasil 3-1 Croacia Rusia 2018: Rusia 5-0 Arabia Saudita

Rusia 5-0 Arabia Saudita Qatar 2022: Qatar 0-2 Ecuador

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En este sentido, los fanáticos disfrutarán de importantes contiendas y por supuestos las incidencias de lo que ocurra con los cotejos en los cuales la Selección de México buscará quedarse con el triunfo.

