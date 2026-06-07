México debuta ante Sudáfrica: cuántos anfitriones no ganaron su primer partido mundialista
Un repaso con los resultados que se dieron durante el debut de los diferentes anfitriones a lo largo de la competencia internacional
El próximo jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México se estará desarrollando el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en una cita en donde mexicanos y sudafricanos darán el puntapié inicial de un certamen que seguramente generará grandes emociones en los aficionados en todo el planeta. Contemplando esta situación, te proponemos un repaso sobre lo que sucedió con los seleccionados anfitriones durante su debut en la justa orbital.
El primer dato para presentar es que solamente durante el Mundial de Catar 2022, el seleccionado anfitrión perdió su primer juego y esto se dio en la derrota del local por 2 a 0 ante su par de Ecuador. De resto, en las demás citas, las igualdades no desaparecieron del marcador.
Esta situación seguramente es considerada por el cuerpo técnico del Vasco Aguirre, quien tendrá a disposición a los mejores hombres con la intención de mantener la tradición y además ilusionar a toda la hinchada mexicana con un gran papel en el torneo internacional.
Se debe mencionar que en la mayoría de los choques inaugurales de los anfitriones se registraron 17 triunfos, 5 empates y una sola derrota.
¿Cómo terminaron los partidos de los anfitriones a lo largo de la historia de los Mundiales?
- Uruguay 1930: Uruguay 1-0 Perú
- Italia 1934: Italia 7-1 Estados Unidos
- Francia 1938: Francia 3-1 Bélgica
- Brasil 1950: Brasil 4-0 México
- Suiza 1954: Suiza 2-1 Italia
- Suecia 1958: Suecia 3-0 México
- Chile 1962: Chile 3-1 Suiza
- Inglaterra 1966: Inglaterra 0-0 Uruguay
- México 1970: México 0-0 Unión Soviética
- Alemania 1974: Alemania Federal 1-0 Chile
- Argentina 1978: Argentina 2-1 Hungría
- España 1982: España 1-1 Honduras
- México 1986: México 2-1 Bélgica
- Italia 1990: Italia 1-0 Austria
- Estados Unidos 1994: Estados Unidos 1-1 Suiza
- Francia 1998: Francia 3-0 Sudáfrica
- Corea-Japón 2022: Japón 2-2 Bélgica / Corea del Sur 2-0 Polonia
- Alemania 2006: Alemania 4-2 Costa Rica
- Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México
- Brasil 2014: Brasil 3-1 Croacia
- Rusia 2018: Rusia 5-0 Arabia Saudita
- Qatar 2022: Qatar 0-2 Ecuador
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Los hinchas a lo largo de suelo mexicano tienen una gran noticia y está relacionada con la transmisión EN VIVO Y GRATIS de 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que estará desarrollada por el equipo de especialistas que integran TV Azteca.
En este sentido, los fanáticos disfrutarán de importantes contiendas y por supuestos las incidencias de lo que ocurra con los cotejos en los cuales la Selección de México buscará quedarse con el triunfo.