El precio de Anthony Martial cayó un 88%: este es su valor actual en el mercado

Los Rayados de Monterrey finalmente terminaron con la búsqueda de un delantero centro y concretaron la llegada de Anthony Martial, jugador francés que se formó en el AS Mónaco y que pasó por clubes como el Manchester United. Si bien es cierto que supo tener un valor de mercado de 65 millones de euros, en la actualidad su precio cayó un 88%. Cabe destacar que la directiva de la Pandilla habría rechazado a Luis Suárez como delantero .

En el año 2018, Martial llegó a estar tasado en €65,000,000, sin embargo, hoy su valor de mercado es de solo 7,5 millones de euros en 2025. El francés estaba llamado a ser una figura mundial por aquel entonces. Incluso en 2015 fue ganador del premio Golden Boy, galardón que recibió Lamine Yamal hace unos meses, por ejemplo. De esta manera, Rayados descartó la opción de fichar a Wissam Ben Yedder .

@martial_9 Anthony Martial vale 7,5 millones de euros hoy

Martial estuvo 7 años jugando para el Manchester United, pero nunca pudo demostrar el talento que todos veían en él. En el año 2021, su precio ya había bajado hasta los 35 millones de euros y, en 2022, los ingleses decidieron ceder al delantero al Sevilla de España. Jugó solo 6 meses allí y a mitad de año regresó a Inglaterra con un precio de €15,000,000. Con poco rodaje en Manchester, en 2024 se fue libre del club tras finalizar su contrato.

TE PUEDE INTERESAR:



El acuerdo entre Rayados de Monterrey y Anthony Martial

Según pudo informar el periodista César Luis Merlo, Rayados acordó la compra de Anthony Martial y dejó a Pumas, quien era otro equipo interesado, fuera de competencia. Monterrey arregló el traspaso con el AEK Atenas de Grecia y le pagará un importante contrato al delantero francés. Resulta que desde septiembre del año 2024, Martial forma parte del AEK Atenas.

🚨Rayados acordó la compra de Anthony Martial y dejó a Pumas fuera de competencia.

*️⃣El Monterrey arregló con el AEK el traspaso y le paga un importante contrato al delantero francés, con pasado en Manchester United. pic.twitter.com/43sBBj42BZ — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2025

Los números de Anthony Martial durante la última temporada

Desde su llegada a Grecia, el ex Manchester United disputó un total de 23 partidos con el AEK Atenas durante la temporada 2024/25. En ellos, logró convertir 9 goles y repartir 2 asistencias. En esta temporada, Martial apenas disputó un partido por UEFA Conference League, ingresando en la segunda parte de la victoria por 1-0 frente al Hapoel Beer Sheva de Israel.