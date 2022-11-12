Lo que pagan las casas de apuestas por Brasil Campeón en Qatar 2022

Los dirigidos por Tite tuvieron una clasificación muy sólida en sudamérica rumbo al Mundial de Qatar 2022, la Selección de Brasil se fue 'invicta' junto con la Selección de Argentina, aunque la diferencia de goles fue altamente superior respecto a la albiceleste, el Scratch du Oro marcó un total de con 40 goles y permitió sólo 5 en contra.

Brasil también mantiene una racha de 15 partidos seguidos sin conocer la derrota; una de las delanteras más temibles en la máxima competición de futbol y un Neymar en plenitud como principal figura sustenta sus aspiraciones por ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

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¿Cuánto pagan las casas de apuestas por que Brasil gane Qatar 2022?

Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil celebrates scoring their first goal with Matheus Cunha of Brazil REUTERS/Phil Noble|PHIL NOBLE/REUTERS

De acuerdo con los momios anticipados para el Mundial de Qatar 2022, Brasil ésta en +400; es decir, en caso de apostar $1,000 pesos mexicanos, representaría una ganancia de $5,000 pesos. Sí bien es la selección favorita, el hecho de tener aún lejana la gran final del certamen… lo vuelve alto en el momio.

Otro ejemplo, si se apostara una cantidad de $10,000 pesos, la ganancia de completarse el título de Brasil sería de $50 mil pesos.

¿Cuánto paga Neymar como Bota de Oro en Qatar 2022?

En el caso de los goleadores, el 10 de Brasil, Neymar Jr, se ubica entre los 5 favoritos para quedarse con la Bota de Oro. Harry Kane, Kylian Mbappe, Lionel Messi y Benzema… completan la clasificación.

En el caso del astro brasileño, apostar $500 pesos a que gana el título de goleo, la ganancia sería de $6,500 pesos mexicanos.

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Brasil en fase de grupos: Rivales, partidos y posibles cruces

24 de noviembre

Brasil vs Serbia / Lusail Stadium / 13:00 horas tiempo de la Ciudad de México

28 de noviembre

Brasil vs Suiza / Estadio 974/ 13:00 horas, tiempo de la Ciudad de México

2 de diciembre

Camerún vs Brasil / Lusail Stadium /10:00 am tiempo de la Ciudad de México

La selección de Brasil podría cruzarse con rivales de la talla de Portugal, Uruguay, Ghanao Corea del Sur en la fase de eliminación directa.

