La razón por la que Raúl Jiménez abandona la concentración de México

Raúl Jiménez se puso bajo las órdenes de Tata Martino con la Selección Mexicana en Girona, sin embargo, ha tenido que abandonar la concentración con el equipo azteca, todavía con la incertidumbre de saber si asistirá o no a la Copa del Mundo de Qatar 2022, el delantero de los Wolves viajará a Inglaterra con su club.

El artillero de Wolverhampton, Raúl Jiménez compite un lugar en Qatar 2022 debido a las lesiones que lo ha relegado de estar en su mejor forma en la actualidad, hay un boleto para la posición de centro delantero y estaría, según últimos informes, entre él y el futbolista del Feyenoord Santiago Giménez.

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Raúl Jiménez abandona la concentración de la Selección Mexicana

El delantero mexicano había reportado en estos días, no obstante, ha tenido que volver a Inglaterra para recibir una última inyección contra la pubalgia por parte del cuerpo médico de los Wolves... lo que sería la última valoración de Raúl Jiménez con su club para continuar su proceso de recuperación antes conocer la lista definita de la Selección Mexicana previo a Qatar 2022.

El artillero de los wolves se perderá la práctica de este sábado 11 de noviembre, pero volverá por la noche para presentarse a los entrenamientos programados para el 12 de noviembre bajo el mando del Tata Martino de cara al duelo ante Suecia el 16 de noviembre; cabe señalar que Raúl Jiménez se encuentra a un 90%, por lo que la probabilida de que quede dentro de la lista definitiva es muy alta.

|Twiitter/@Wolves

Raúl Jiménez podría ver algunos minutos ante Suecia, si bien está casi recuperado por completo, su ritmo de competencia es muy bajo, por lo que Tata martino buscará encaminarlo de la mejor manera para Qatar 2022.

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Aunque Rogelio Funes Mori y Henry Martín se perfilan a ser los delanteros con más oportunidad para iniciar en partido de presentación de la Seleccion Mexicana contra Polonia, el 22 de noviembre.