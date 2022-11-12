Los máximos goleadores de Brasil en Copas del Mundo

Brasil es el equipo más ganador en la historia de los mundiales con 5 Copas levantadas en total. El Scratch du Oro siempre ha contado con las plantillas más espectaculares… desde Pelé hasta Neymar, la calidad siempre ha sido parte de su cultura en el futbol.

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Ronaldo es el máximo goleador de Brasil en Mundiles

Ronaldo Nazario es el máximo artillero de Brasil en las Copas de Mundo con 15 goles, distribuidos en Francia 98; Corea- Japón 2002; y Alemania 2006. Jugó 19 partidos en total con la selección verdeamarela, en esa misma cantidad marcó sus 15 dianas para ser el segundo máximo anotador en la historia, sólo detrás de Miroslav Klose.

Francia 1998 (4 goles)

marcó 1 gol a Marruecos; 2 goles ante la selección de Chile y finalizó con 1 en la semifinal contra Países Bajos.

Corea- Japón 2022 (8 goles)

Para el mundial asiático marcó 1 ante Turquía y China, un doblete ante Costa Rica; volvió a verse en el marcador con un tanto contra Bélgica y Turquía; y cerró su participación con un doblete en la Final contra Alemania, redes que le valieron el título de goleo.

Alemania 2006 (3 goles)

En su último mundial disputado marcó un doblete contra Japón, y su último contra Ghana

Se retira una leyenda, Ronaldo Nazario

Los máximos goleadores de Brasil

Ronaldo Nazario 15 goles Pelé 12 goles Jairzinho 9 goles Vava 9 goles



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Calendario de Brasil en Qatar 2022

La Selección de Brasil está ubicado en el grupo G, donde comparte sector con Serbia, Suiza y Camerún, un grupo que pide ser muy interesante de ver y podría resultar no ser tan sencillo como parece.

El equipo de Tite arrana su participación el 24 de noviembre ante los serbios en el Lusail Stadium; el 28 se mide a Suiza en el Estadio 974 y el 2 de diciembre finaliza la primera ronda contra Camerún, también en el Lusail Stadium.

