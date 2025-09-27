deportes
¿Cuántos días faltan para el debut de la Selección Mexicana en el Mundial-20 y contra quién será?

La Selección Mexicana se dice lista para hacer su debut en el Mundial Sub-20, el cual comenzará este 27 de septiembre. Estos días faltan para su primer juego.

Categorías menores de la Selección Mexicana
Alan Chávez
Selección Azteca
Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de uno de los eventos futbolísticos más importantes del año. El Mundial Sub-20 de la FIFA está a nada de comenzar, motivo por el cual en los siguientes párrafos conocerás cuántos días faltan para que la Selección Mexicana haga su debut en este evento.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Lo primero que tienes que saber es que el debut de la Selección Mexicana será nada más y nada menos que contra Brasil, una de las favoritas a llevarse este torneo. En adición a ello, el partido inaugural para el cuadro nacional se llevará a cabo en prácticamente una semana.

¿Cuándo será el primer juego de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20?

De acuerdo con información del calendario de la FIFA, el Mundial Sub-20 para la Selección Mexicana comenzará el próximo domingo 28 de septiembre en el Estadio Nacional de Chile. Y, como se mencionó previamente, este duelo será ante la escuadra de Brasil, la cual cuenta con estrellas de renombre a nivel internacional.

El partido se llevará a cabo a las 17:00 horas, tiempo centro de México, en un duelo que sin duda acapara las miradas dentro de la Jornada 1 y en el que es el grupo de la muerte; es decir, el sector C. Por ende, se trata de un resultado fundamental para el cuadro azteca en sus deseos de superar la siguiente ronda.

¿Qué otros rivales, además de Brasil, tendrá la Selección Mexicana?

Además del combinado carioca, se dice que la Selección Mexicana está en el grupo de la muerte dado que, en su segundo partido, enfrentará al cuadro de España, quien es el segundo con la plantilla más cara del Mundial Sub-20 y a quien se enfrentará el miércoles 1 de octubre a las 14:00 horas.

Por último, el tercer partido de la fase de grupos del cuadro azteca será ante Marruecos, selección que en la Copa del Mundo pasada sorprendió al llegar a la ronda de semifinales y que, ahora, buscará revalidar esto en categorías menores el sábado 4 de octubre a las 14:00 horas en el Estadio Elías Figueroa.

¿Quiénes son las principales figuras de la Selección Mexicana para este Mundial?

Si bien Gilberto Mora figura como una de las estrellas a seguir del combinado nacional en esta Copa del Mundo, otros elementos también levantan la mano, sobre todo, por la regularidad que han tenido en la Liga BBVA MX. Entre ellos destaca Montiel de Pachuca, Fimbres de Rayados y Morales de Cruz Azul.

Selección Mexicana
