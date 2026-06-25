Estos son los GOLES que le faltan a Lionel Messi para llegar a los 1,000 en su carrera

La carrera de Lionel Messi ha tenido un impacto significativo en los últimos años, y más precisamente en la Selección de Argentina en donde no solo obtuvo la Copa Mundial de la FIFA 2022, sino que, en esta edición, está convertido en uno de los líderes de goleo junto a Haaland y Mbappé.

Lionel Messi gana su séptimo Balón de Oro

Y es que, pese a no ser considerado un centro delantero, Lionel Messi ha tenido la oportunidad de marcar una inmensa cantidad de anotaciones que lo acercan cada vez más a Cristiano Ronaldo. Ahora bien, ¿cuántas dianas le faltan al astro argentino para superar las 1,000 en su carrera?

¿Cuántos goles le faltan a Lionel Messi para superar los 1,000?

Lo primero a tener en cuenta es que Lionel Messi no solo es el máximo goleador de la Selección de Argentina, sino que, además, está convertido en el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo al sumar 18 tantos hasta ahora, mismos de los cuales cinco se dieron en esta Copa Mundial de la FIFA 2022.

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Bajo este contexto, vale decir que el jugador de 39 años de edad ha sumado la cantidad de 916 dianas en su carrera profesional. En otras palabras, a Lionel Messi únicamente le restan 84 goles para igualar la marca de los 1,000 tantos ; es decir, a 85 de superar esta increíble número.

Y si bien la cantidad podría estar un tanto elevada, vale mencionar que Lionel Messi firmó un contrato que lo vincula con el Inter Miami hasta el 2028, por lo que, en esencia al exjugador del Barcelona le restarían dos años más en el profesionalismo para buscar romper esta marca.

¿Cuándo es el siguiente partido de Messi en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Después de las primeras dos victorias obtenidas ante Argelia y Austria, la Selección de Argentina de Lionel Messi volverá al campo el sábado 27 de junio para enfrentar al combinado de Jordania, en duelo que cerrará con la Jornada 3 del Grupo J y que se llevará a cabo en punto de las 20:00 horas.