Creadores de Roblox superan los mil millones de dólares en ganancias

Ciudad de México, 30 de octubre de 2025 — Roblox Corporation anunció hoy sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2025, revelando que los creadores de la plataforma han ganado más de mil millones de dólares a través del programa Developer Exchange (DevEx) en apenas nueve meses. El logro llega antes de lo previsto, marcando un nuevo récord histórico para la economía digital de Roblox.

Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review

Te puede interesar: Kaigaku llega a Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 como DLC

Este crecimiento exponencial refleja el éxito del modelo creativo de la plataforma, donde millones de usuarios de todo el mundo desarrollan experiencias, juegos y contenido para una comunidad global. La compañía también destacó el aumento del 8.5% en la tasa de conversión de Robux a efectivo, implementado el mes pasado, como una de las principales razones detrás del impulso económico, junto con nuevas herramientas de creación, analítica avanzada y opciones de monetización.

Durante el Q3 2025, los creadores generaron 427.9 millones de dólares, un 85% más que el mismo periodo del año anterior. Actualmente, los 1000 creadores más exitosos ganan en promedio 1.1 millones de dólares al año, lo que representa un crecimiento del 40% interanual.

El impacto económico de Roblox trasciende el mundo virtual. Según un estudio de la compañía, los creadores generaron casi 500 millones de dólares en PIB para Estados Unidos en 2024, un aumento del 29% frente al año previo.

Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review

Te puede interesar: Chucky Lozano llega on fire al pase de temporada 2 de FC 26, hay más mexicanos

Entre los principales ejemplos de éxito se encuentran Cole e Ian Tucker, gemelos de Austin que convirtieron su hobby en un negocio rentable que genera más de $70,000 dólares mensuales; Alex Balfanz, creador de Jailbreak; Alex Hicks, fundador del estudio Twin Atlas; y Kyasia Watson, diseñadora autodidacta que vive de crear moda para avatares digitales.

Con estos resultados, Roblox reafirma su compromiso de impulsar una economía creativa global, ofreciendo oportunidades reales para desarrolladores, artistas y emprendedores digitales de más de 170 países.