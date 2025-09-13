¿Cuántos meses pasaron desde que José Juan Macías marcó por última vez en la Liga BBVA MX?

Aunque su fichaje con Pumas generó críticas y dudas, José Juan Macías empieza a callar voces. El atacante mexicano, tras superar un largo periodo de lesiones que pusieron en riesgo su carrera, poco a poco recupera confianza y ritmo dentro del terreno de juego.

En apenas su segundo partido con Universidad Nacional, el delantero consiguió su primer gol con la camiseta auriazul. Macías marcó desde el punto penal en la victoria 4-1 sobre Mazatlán, un tanto que no solo significó tres puntos para los universitarios, sino también el fin de una larga sequía goleadora para el famoso “JJ”.

¿Cuándo había marcado por última vez José Juan Macías?

El último recuerdo de un gol de Macías en Liga MX se remonta a principios de 2025, cuando defendía los colores de Santos Laguna. En aquella ocasión, el delantero convirtió un penal en la Jornada 2 contra Pachuca, duelo que los Laguneros terminaron perdiendo 2-1. Desde entonces, lesiones y poca continuidad lo alejaron de las canchas, hasta este esperado regreso con Pumas.

Su último tanto había caído el 20 de enero, curiosamente también desde los once pasos, una coincidencia que hoy cobra relevancia con su anotación ante Mazatlán en la Jornada 8 del Apertura 2025.

¿Dónde alcanzó José Juan Macías su mejor nivel?

Aunque debutó con Chivas, fue en León donde vivió su mejor momento profesional. Con los Esmeraldas disputó 40 partidos, marcó 19 goles y dio dos asistencias, consolidándose como una de las promesas del futbol mexicano.

Sin embargo, las lesiones y un fallido intento en Europa frenaron su proyección. Ahora, con Pumas, José Juan Macías tiene la oportunidad de recuperar el nivel que alguna vez lo colocó como candidato a figura de la Liga MX.

Más allá de la emoción por su anotación, la afición universitaria comienza a ilusionarse con lo que Macías puede aportar en la ofensiva. El atacante no solo representa una alternativa fresca para el esquema de Pumas, sino también una historia de resiliencia dentro de la Liga MX.

