¿Jugó chueco? Pumas se BURLA de Rayados en plena felicitación por el aniversario felino

Pumas está de festejo por su aniversario número 71. El equipo felino fue felicitado por parte de Rayados de Monterrey, equipo que recientemente le “robó" a un jugador en el mercado de fichajes, siendo específicos, a Anthony Martial .

El equipo felino decidió responder a la felicitación con una imagen polémica, aquella de la Final del Apertura 2004 entre el Monterrey y los Pumas de la UNAM en el desaparecido Tecnológico de Monterrey, con el trofeo de campeón de los auriazules que significó el bicampeonato.

¡GRACIAS POR SER PARTE DE NUESTRA HISTORIA! pic.twitter.com/ME1ZkNpynz — PUMAS (@PumasMX) September 13, 2025

“Gracias por ser parte de nuestra historia”, fue la respuesta de Pumas a Rayados.

Estos días fueron tensos para ambas instituciones, dado que el francés Anthony Martial se terminó inclinando por los regios, algo que no gustó en el equipo de Pumas, debido a que era un jugador que buscaban para cerrar su plantilla en este torneo Apertura 2025.

Aaron Ramsey se encuentra en su 100% para el resto del Apertura 2025

Los felinos buscan sumar tres puntos en condición de visitante en su duelo ante Mazatlán en el Encanto. Para este duelo, sorprende que Aaron Ramsey es titular. Luego de un proceso de recuperación, el mediocampista galés debutó en la Liga MX en la Jornada 6, en duelo ante Puebla, disputado en el Estadio Olímpico Universitario.

“Fue increíble. Aprecié mucho la recepción que tuve. Como mencionaste antes, llegué en una situación complicada y me tomó algunas semanas estar listo para debutar, pero fue un momento muy orgulloso para mí y los aficionados fueron geniales. Fue un momento que nunca olvidaré y estoy agradecido por haber tenido esa oportunidad frente a ellos”, dijo el jugador de Pumas.

Ramsey es consciente de que llegó a una institución con mucha historia y una afición a la que quiere retribuir el cariño que le ha dado desde que llegó al país. El galés continúa con su adaptación y clases de español.

“Es difícil, pero es importante hacer el esfuerzo. Estoy en México y para mí es importante demostrar que estoy dispuesto a aprender el idioma. No es sencillo, pero estoy aprendiendo. Aprendí algunas partes del cuerpo ese día. Va despacio, pero espero que en unos meses pueda mantener conversaciones básicas y cosas así", sentenció Ramsey.