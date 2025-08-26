Pumas RECHAZA oferta de 93 MILLONES por una de sus figuras

Pumas sigue moviendo el mercado de fichajes. Luego de oficializar las llegadas de José Juan Macías y Alan Medina, en el Club Universidad Nacional sondean varias salidas y una de ellas, es la de Nathan Silva.

Pumas rechaza 93 millones por Nathan Silva

Tras los reportes que señalaban que el zaguero de Brasil era buscado por el Vasco da Gama, tal parece que el defensor de 28 años de edad se va a quedar en las filas del cuadro del Pedregal, pues el equipo dirigido por Efraín Juárez ha rechazado la oferta del cuadro de Río de Janeiro que ascendía a los 5 millones de dólares (93 millones de pesos mexicanos).

Y es que de acuerdo a diversas fuentes, Pumas buscaba que la modalidad de pago fuera en tres cuotas, no obstante, el Vasco da Gama no estuvo de acuerdo, motivo por el que la operación no se pudo concretar. De igual forma, se habla de la posibilidad de que Piero Quispe salga del cuadro de la UNAM para traer a otro delantero, sin embargo, no se ha revelado el nombre del equipo interesado en el mediocampista de Perú.

Jugando para el conjunto del Pedregal, Nathan Silva tiene un registro de 87 partidos jugados, mismos en los que ha podido colaborar con cinco anotaciones y una asistencia en un equipo en el que se ha ganado la titularidad en la defensa central junto a Rubén Duarte.

En el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el zaguero de Brasil ha disputado todos los minutos disponibles luego de la Jornada 6 en la que Pumas y Puebla empataron sin goles en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Al momento, el Club Universidad Nacional se ubica en el lugar 13 de la tabla general con seis puntos, resultado de una victoria, dos empates y dos derrotas.

Para la Fecha 7, Pumas recibe al Atlas en Ciudad Universitaria, partido a disputarse el domingo 31 de agosto a las 16:00 horas, tiempo de la CDMX.

