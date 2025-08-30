Pumas sonríe ante la mala racha de Atlas en CU

Pumas espera volver al camino del triunfo en la Liga MX. El equipo dirigido por Efraín Juárez espera llevarse los 3 puntos ante atlas y volver a mostrar una buena imagen ante su afición.

Resumen del partido: Puebla 2-4 Monterrey | Jornada 7 | Apertura 2025

La buena noticia para los universitarios es que la última vez que los rojinegros se fueron con la victoria ante Pumas en temporada regular fue en el Apertura 2014.

TE PUEDE INTERESAR:



Los felinos esperan tener en el mejor nivel a una de sus figuras, Adalberto Carrasquilla.

“Yo me preocupo por mis compañeros y quiero que ellos aporten, pues así se hacen más opciones, mejores sensaciones. Cada uno ha saca su mejor versión con el profe Efra. Los entrenamientos son muy exigentes. Todos los días exige y es la única manera de sacar tu mejor versión. Fue un esfuerzo grande que hizo todo el equipo y nunca diré que soy la estrella, pues sin mis compañeros no lograremos un título y eso depende de todos”, expresó el jugador de Pumas previo al encuentro.

¿Qué presionado está Pumas por conseguir un triunfo en CU?

Por otro lado, se refirió a la presión que puede generar no conseguir los triunfos en casa.

“Sí nos hablas de presión, en este momento no la tenemos. No es que no nos importe ganar, pero vemos el análisis de los juegos y nuestra versión está en que generamos muchas oportunidades de Gol. Solo nos falta meterla para sumar de a tres. Presión, el grupo no transmite presión. Estamos corrigiendo lo que necesitamos para tener esa victoria. Si no generáramos oportunidades, ahí sí estaríamos presionados. Pero vamos haciendo esto”, afirmó Coco.

Los felinos no quieren confiarse con una rival como Atlas en esta nueva fecha.

“Va a ser un rival difícil. Los últimos juegos de local, los equipos vienen se cierra bien y juegan a la ofensiva. Queda parte del estudio y planificación el día de mañana, pero sabemos cómo debemos jugar. Sabemos que el planteamiento que podemos usar podría ser positivo”, sentenció Carrasquilla.

