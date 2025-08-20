deportes
Nota

¡OFICIAL! Pumas anuncia nuevo delantero para el Apertura 2025

José Juan Macías encara un nuevo reto en el futbol profesional, regresando tras un breve periodo de retiro a causa de lesiones. Pumas es su nueva casa.

José Juan Macías Pumas refuerzo
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Liga MX
Compartir

Oficialmente José Juan Macías es nuevo jugador de los Pumas, así lo anunció el equipo universitario en sus redes sociales, con lo que se concreta tanto el fichaje para el ataque así como su retorno tras un breve tiempo de retiro.

JJ Macías, de 25 años de edad ha tenido un verano de trabajo , buscando equipo para regresar y tras pasar por el Valladolid en el intento de quedarse en el primer equipo, finalmente será el conjunto de los Pumas el que lo reviva hablando metafóricamente en lo deportivo.

José Juan Macías, a sumar y convencer al cuadro de Efraín Juárez

José Juan Macías, atacante de Pumas, llega a la escuadra con el consentimiento del estratega Efraín Juárez , quien así apuntala su ofensiva.

De acuerdo a información, desde hace días estaba en el tintero de Pumas fichar a Macías y reportes sostienen extraoficialmente, que parte de su cuerpo técnico de Juárez, estuvo con JJ Macías trabajando con él.

José Juan Macías Pumas refuerzo

Todos los equipos de José Juan Macías en su carrera

Club Deportivo Guadalajara (Chivas):

  • Periodo: 2017-2018
  • Detalle: Debutó con esta escuadra de forma profesional, con el primer equipo y tuvo sus primeras participaciones en Liga MX

Club León:

  • Periodo: 2019-2020 (Préstamo)
  • Detalle: Fue prestado y vivió uno de sus mejores momentos, destacando con su juventud y goles

Club Deportivo Guadalajara (Chivas):

  • Periodo: 2020-2021
  • Detalle: Regresó a Chivas Rayadas después de su exitoso préstamo en León

Getafe C.F. (España):

  • Periodo: 2021-2022 (Préstamo)
  • Detalle: Tuvo su primera gran experiencia en el balompié europeo, aunque con poca participación

Club Deportivo Guadalajara (Chivas):

  • Periodo: 2022-2024
  • Detalle: Retornó a esta escuadra, pero sufrió graves lesiones en la rodilla que limitaron su actividad y que lo mostraron como un jugador frágil

Santos Laguna:

  • Periodo: 2024
  • Detalle: Fue transferido a este club, y su paso fue breve, anunciando a principios de 2025 que terminaba anticipadamente su contrato

José Juan Macías Pumas refuerzo

