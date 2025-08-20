¡OFICIAL! Pumas anuncia nuevo delantero para el Apertura 2025

Oficialmente José Juan Macías es nuevo jugador de los Pumas, así lo anunció el equipo universitario en sus redes sociales, con lo que se concreta tanto el fichaje para el ataque así como su retorno tras un breve tiempo de retiro.

🐾 ¡Bienvenido, JJ Macías!

Un delantero técnico y de gran calidad, que llega para rugir con la garra y la pasión del azul y oro.



¡CU será tu casa! ⚽️🐾#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/WzfN3GPFNR — PUMAS (@PumasMX) August 20, 2025

JJ Macías, de 25 años de edad ha tenido un verano de trabajo , buscando equipo para regresar y tras pasar por el Valladolid en el intento de quedarse en el primer equipo, finalmente será el conjunto de los Pumas el que lo reviva hablando metafóricamente en lo deportivo.

José Juan Macías, a sumar y convencer al cuadro de Efraín Juárez

José Juan Macías, atacante de Pumas, llega a la escuadra con el consentimiento del estratega Efraín Juárez , quien así apuntala su ofensiva.

De acuerdo a información, desde hace días estaba en el tintero de Pumas fichar a Macías y reportes sostienen extraoficialmente, que parte de su cuerpo técnico de Juárez, estuvo con JJ Macías trabajando con él.

Todos los equipos de José Juan Macías en su carrera

Club Deportivo Guadalajara (Chivas):

Periodo: 2017-2018

2017-2018 Detalle: Debutó con esta escuadra de forma profesional, con el primer equipo y tuvo sus primeras participaciones en Liga MX

Club León:

Periodo: 2019-2020 (Préstamo)

2019-2020 (Préstamo) Detalle: Fue prestado y vivió uno de sus mejores momentos, destacando con su juventud y goles

Club Deportivo Guadalajara (Chivas):

Periodo: 2020-2021

2020-2021 Detalle: Regresó a Chivas Rayadas después de su exitoso préstamo en León

Getafe C.F. (España):

Periodo: 2021-2022 (Préstamo)

2021-2022 (Préstamo) Detalle: Tuvo su primera gran experiencia en el balompié europeo, aunque con poca participación

Club Deportivo Guadalajara (Chivas):

Periodo: 2022-2024

2022-2024 Detalle: Retornó a esta escuadra, pero sufrió graves lesiones en la rodilla que limitaron su actividad y que lo mostraron como un jugador frágil

Santos Laguna: