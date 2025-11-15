¿Cuántos nombres ha tenido el Estadio Azteca?

El Estadio Azteca será uno de los anfitriones del Mundial 2026 y se prepara para recibir a las selecciones de los diversos países participantes. Lo que muchas personas tal vez no saben de este sitio emblemático del país es que ha tenido cambios de nombre.

Desde el comienzo de su diseño en 1962, el recinto ha recibido a grandes figuras del fútbol nacional e internacional. Así lo hará de camino a la Copa del Mundo 2026. Estos son los cambios de nombre del tercer estadio más grande de América.

Primer nombre: los comienzos del Estadio Azteca

El Estadio Azteca se convertirá en el único en alojar tres Copas del Mundo. Pero lo que muchos no saben es que fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca e inició su construcción en 1962 como parte del proyecto para obtener la sede del Mundial 1970.

Recién fue inaugurado el 29 de mayo de 1966 con un encuentro amistoso entre los equipos América y Torino. En ese entonces el aforo era de 110,000 espectadores. Fue bautizado con tal nombre por un concurso difundido en el país. Antonio Torres Vázquez resultó ganador.

Segundo nombre: Estadio Guillermo Cañedo

El empresario Guillermo Cañedo de la Bárcena murió en enero de 1997 y meses después le quisieron rendir homenaje con su nombre en el estadio. El Coloso de Santa Úrsula cambió de denominación por todo lo que aportó el directivo deportivo al fútbol mexicano. Pero tuvo nula aceptación del público en 1998 y entonces el recinto volvió a su nombre original.

Tercer nombre: Estadio Banorte

Debido a los 2,100 millones de pesos que Banorte está invirtiendo en la remodelación del Estadio Azteca, el recinto cambiará su nombre a Estadio Banorte . Pero esto se hará efectivo luego de finalizar el Mundial 2026 por órdenes y disposición de la FIFA. Después de la Copa del Mundo, el campo de juego llevará la nueva denominación hasta 2037.