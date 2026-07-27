Cuántos títulos tiene Cruz Azul tras ganar el Campeón de Campeones ante Toluca

Cruz Azul volvió a sumar un trofeo a sus vitrinas. La Máquina derrotó 3-1 a Toluca en el Campeón de Campeones de la temporada 2025-26 y amplió su historial de títulos oficiales. El triunfo también le aseguró un lugar en la próxima edición de la Campeones Cup. Joel Huiqui ya tiene dos consagraciones antes de conocer la derrota.

El equipo celeste, campeón del Clausura 2026, superó al Toluca, ganador del Apertura 2025. El encuentro fue disputado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, Estados Unidos. Con este resultado, Cruz Azul alcanzó un nuevo logro en su historia y aumentó su palmarés oficial. Mientras tanto, se habla de la salida de Erik Lira.

Cuántos títulos tiene Cruz Azul tras ganar el Campeón de Campeones

Con la conquista del Campeón de Campeones 2025-26, Cruz Azul llegó a 27 títulos oficiales profesionales. Además, La Máquina sumó su cuarto Campeón de Campeones, un torneo que ya había ganado en las temporadas 1968-69, 1973-74 y 2020-21.

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La victoria se construyó con un doblete de José Paradela y un tanto de Carlos “Charly” Rodríguez. En tanto, Alexis Vega había marcado para Toluca, pero no fue suficiente para evitar que La Máquina levantara un nuevo trofeo y cerrara la temporada con otro éxito.

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Los 27 títulos oficiales profesionales de Cruz Azul

Liga MX (10): 1968-69, 1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, Invierno 1997, Guard1anes 2021 y Clausura 2026.

1968-69, 1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, Invierno 1997, Guard1anes 2021 y Clausura 2026. Copa México (4): 1968-69, 1996-97, Clausura 2013 y Apertura 2018.

1968-69, 1996-97, Clausura 2013 y Apertura 2018. Campeón de Campeones (4): 1968-69, 1973-74, 2020-21 y 2025-26.

1968-69, 1973-74, 2020-21 y Supercopa MX (1): 2018-19.

2018-19. Supercopa de la Liga MX (1): 2021-22.

2021-22. Concachampions / Copa de Campeones de la Concacaf (7): 1969, 1970, 1971, 1996, 1997, 2013-14 y 2025.

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Cruz Azul ya piensa en la Campeones Cup

El nuevo título también clasificó a Cruz Azul para disputar la Campeones Cup. El conjunto celeste enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi, campeón vigente de la MLS, en un partido programado para el 16 de septiembre en Florida.

De esta manera, el equipo dirigido por Joel Huiqui mantiene la oportunidad de conquistar otro trofeo internacional. Después de imponerse a Toluca, Cruz Azul buscará ampliar su colección de campeonatos frente al conjunto encabezado por Leo Messi.

