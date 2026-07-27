¿Adiós a Cruz Azul? Erik Lira podría dar el salto a Europa
El futuro de Erik Lira podría estar en Europa y Cruz Azul ya comienza a mover sus piezas ante una posible salida. En HDP: Hijos de la Pasión analizamos el panorama.
¿Se acerca el momento de Erik Lira en el futbol europeo? 🌍⚽ En HDP: Hijos de la Pasión analizamos los rumores que colocan al mediocampista de Cruz Azul cerca de dar el salto al Viejo Continente y cómo la directiva celeste ya estudia posibles alternativas para cubrir una eventual baja.