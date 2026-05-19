¿A cuántos títulos llegaría Cruz Azul de ser campeón del Clausura 2026?

El Cruz Azul disputará una nueva Final de la Liga BBVA MX cuando se enfrente ante los Pumas de la UNAM por el título del Clausura 2026, un encuentro que ha generado una gran expectativa entre los aficionados por la gran convocatoria que tienen ambos equipos en el país.

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Cruz Azul buscará sumar su décima estrella

Cruz Azul se ha visto rezagado en la pelea por colocarse como uno de los equipos más ganadores del futbol mexicano y solo América, Chivas y Toluca han logrado ganar más títulos que La Máquina.

El último título de los cementeros llegó en el Guardianes 2021 cuando derrotaron a Santos Laguna para terminar con una sequía que se había prolongado durante 23 años.

Ahora han pasado cinco años desde su último campeonato y no quieren esperar más tiempo para poder darle a su afición un nuevo motivo para celebrar.

Y es que el Cruz Azul fue el equipo más dominante de los años 70 con cinco títulos en esa década, incluyendo un tricampeonato que enamoraron a su afición; sin embargo, en años recientes se les ha negado la gloria.

Incluso La Máquina padeció de una mala racha de seis finales perdidas que hicieron creer a su afición que una maldición había recaído sobre ellos.

Cruz Azul buscará sumar la décima copa a sus vitrinas cuando se enfrente a Pumas en la Final de la Liga BBVA MX en dos partidos que podrás ver a través de la señal de TV Azteca.

Los títulos que ha ganado Cruz Azul de la Liga BBVA MX

1968-69

México 70

1971-1972

1972-1973

1973-1974

1978-1979

1979-1989

Invierno 97

Guardianes 2021

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