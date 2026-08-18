Fecha exacta del inicio de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 entra en su etapa definitiva. Después de una Fase Uno en la que participaron 36 equipos, solamente ocho consiguieron superar el primer corte y ahora tendrán que disputar los Cuartos de Final para mantener vivo el sueño del título.

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La ronda tendrá nuevamente un ingrediente particular: todos los enfrentamientos serán entre clubes de la Liga BBVA MX y la MLS, tal como establece el formato de la competencia hasta los Cuartos de Final. Los cuatro mejores conjuntos de cada liga avanzaron de manera independiente después de disputar tres encuentros ante rivales de la otra competición.

México consiguió mantener a cuatro representantes: América, Toluca, León y Rayados de Monterrey. Del lado estadounidense avanzaron Columbus Crew, Austin FC, Real Salt Lake y Chicago Fire.

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¿Cuándo comienzan los Cuartos de Final de Leagues Cup 2026?

La espera será de poco más de una semana. Los Cuartos de Final comenzarán oficialmente el martes 25 de agosto y continuarán el miércoles 26. Originalmente, la organización había reservado una ventana del 25 al 27 de agosto para disputar esta instancia.

Los primeros en entrar en acción serán Chicago Fire vs Rayados de Monterrey y Real Salt Lake vs León, ambos el martes 25. Un día después llegará el turno de América vs Columbus Crew y Toluca vs Austin FC.

Una de las particularidades será que ningún encuentro se disputará en México, pese a que esta edición permitió por primera vez partidos de Leagues Cup en territorio mexicano durante la Fase Uno. América jugará ante Columbus en el Dignity Health Sports Park de California, mientras Toluca enfrentará a Austin en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

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¿Qué sigue después de los Cuartos de Final?

A partir de esta ronda desaparece la obligación de enfrentar a equipos de ligas distintas. Los cuatro ganadores avanzarán a las Semifinales, programadas para el 1 y 2 de septiembre.

La Final de la Leagues Cup 2026 se jugará el domingo 6 de septiembre, mismo día del partido por el tercer lugar. La importancia va mucho más allá del trofeo: los tres primeros lugares conseguirán su boleto a la Concacaf Champions Cup 2027, mientras que el campeón avanzará directamente a los octavos de final.