ÚLTIMA HORA: Nahuel Guzmán y Diego Lainez reciben sanciones tras ser expulsados en la Leagues Cup 2026

Nahuel Guzmán ha recibido tres partidos de suspensión, mientras que Diego Lainez se perderá un encuentro, luego de que ambos jugadores salieran expulsados durante el último partido de los Tigres en la primera fase de la Leagues Cup 2026 ante el Vancouver Whitecaps.

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Se confirman las sanciones para Nahuel Guzmán y Diego Lainez en la Leagues Cup 2026

El Comité Disciplinario de la Leagues Cup estableció una sanción de tres partidos para Nahuel Guzmán, luego de empujar al árbitro Iván Bartón en los minutos finales del encuentro del pasado martes 11 de agosto.

El guardameta intentó cobrar una falta en media cancha y empujó a silbante que se encontraba a su lado, lo que fue juzgado como una conducta violenta, por lo que se determinó un castigo de tres partidos.

Por su parte, la sanción para Diego Lainez fue de solo un encuentro, luego de salir expulsado al minuto 88 por lo que fue considerado como una falta de respeto para los árbitros u oficiales del encuentro.

Cabe señalar que las sanciones aplicarán únicamente para compromisos de la Leagues Cup y entrarán en vigor para la edición 2027, ya que el conjunto Felino quedó eliminado en la primera fase, y no aplica para los juegos del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Los Tigres se enfrentarán al Atlante el próximo viernes en compromiso de la Jornada 5 del Apertura 2026 en donde podrán estar presentes Nahuel Guzmán y Diego Lainez con el equipo sin inconvenientes.

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