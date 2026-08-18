América, Toluca y Rayados; ¿cuándo y contra quién jugarán los cuartos de final de la Leagues Cup?

La primera ronda de la Leagues Cup finalmente ha terminado y, con ello, los cuatro equipos de la Liga BBVA MX se dicen listos para poner el nombre de México en alto a través de los cuartos de final, juegos que se llevarán a cabo en los próximos días en beneficio de sus aficionados.

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El Club América, León, Toluca y los Rayados de Monterrey concretaron su pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup, dejando fuera a otras instituciones de élite como Cruz Azul, Tigres, Chivas, Pachuca y Pumas. Ahora bien, ¿cuándo se llevarán a cabo los cuartos de final?

¿Cuándo serán los cuartos de final de la Leagues Cup?

Lo primero que debes saber es que los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 se llevarán a cabo entre semana, esto a fin de evitar que la Liga BBVA MX y la MLS tengan un periodo de retraso tal y como ocurrió en la última semana y media en donde ambas ligas tuvieron que parar.

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Dicho lo anterior, se sabe que los cuartos de final de la Leagues Cup están programados para realizarse entre el 25 y el 27 de agosto; es decir, la próxima semana. Ante ello, vale decir que el ganador de este torneo se llevará un premio económico de dos millones de dólares.

¿Cómo se disputarán los cuartos de final de la Leagues Cup?

En la Liga BBVA MX cuatro equipos concretaron su pase a la siguiente ronda, siendo estos León, América, Toluca y Monterrey. En la MLS, por su parte, los cuadros que superaron esta ronda fueron Columbus, Salt Lake, Chicago Fire y Austin, por lo que los juegos se llevarán a cabo de la siguiente forma: