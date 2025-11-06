¿Habrá un modo mundo abierto en las próximas ediciones del EA Sports FC? Esto se sabe

En los últimos años diversos videojuegos han explorado la posibilidad de tener una modalidad de mundo abierto en sus ediciones , hecho que ha generado que sus fanáticos se diviertan durante horas y horas. Ante este hecho, los encargados de EA Sports FC no descartan traer esta modalidad en futuras ediciones.

Un modo mundo abierto trata de tener a un personaje en un día a día sin la necesidad de que siga patrones establecidos o, bien, lograr ciertos objetivos, lo cual hace de esta modalidad una por demás llamativa dado que el gamer explora todo lo que hay en el videojuego. ¿Será que este se registrará en el EA Sports FC pronto?

¿EA Sports FC explora la idea de un modo mundo abierto?

En los últimos meses EA Sports FC se ha mostrado abierto a distintos cambios para hacer de su franquicia una aún más poderosa. Ante este hecho, fue la misma franquicia quien reveló que, para futuras ediciones, se trabaja la posibilidad de un modo mundo abierto en sus videojuegos.

Cabe mencionar que, hasta el momento, no se han brindado más detalles al respecto, aunque no se descarta que este mundo abierto sea similar a lo que ocurre en NBA 2K y su modo “The City”, el cual le ofrece al gamer la posibilidad de realizar partidos informales en la calle y explorar su entorno.

Es así como, a través de un comunicado, EA informó que se ha trabajado en el inicio de una prueba que se enfoca en una experiencia futbolística que se base en un mundo abierto. Vale decir que la prueba se habilitó desde el pasado 3 de noviembre, aunque la misma solo ocurrió para jugadores estratégicos en Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos.

¿El modo mundo abierto reemplazará al Ultimate Team en EA Sports FC?

Una de las preocupaciones de los usuarios y amantes del futbol es que este modo mundo abierto reemplace otras funciones como el modo carrera o el Ultimate Team . Sin embargo, se sabe que la idea del EA Sports FC no es sustituir alguno de sus modos, sino más bien agregar otra modalidad para futuras ocasiones.