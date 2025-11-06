Daddy Yankee y Bizarrap encenderán el Bernabéu en el primer juego de la NFL en Madrid

La NFL llevará su espectáculo global al máximo nivel el próximo domingo 16 de noviembre, cuando el Estadio Santiago Bernabéu reciba el primer partido de temporada regular en la historia de la liga en España.

Pero no solo el duelo entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins atraerá las miradas: el medio tiempo contará con la presencia de Daddy Yankee y Bizarrap, dos gigantes de la música urbana que compartirán escenario por primera vez.

Estreno de Bizarrap Session en la NFL

La NFL confirmó a través de un comunicado que ambos artistas interpretarán una nueva colaboración titulada "BZRP Music Sessions, Vol. 0/66", la cual se estrenará mundialmente durante el espectáculo en Madrid.

"Tener la oportunidad de encabezar el show del primer partido de la NFL en España es un gran honor, especialmente junto a Daddy Yankee, toda una leyenda", expresó Bizarrap.

"Vamos a celebrar nuestra nueva canción en el escenario. No puedo esperar", añadió el productor argentino.

Una dupla que promete hacer historia

Será también el regreso a los escenarios de Daddy Yankee, quien había anunciado su retiro en 2023 y ahora vuelve con esta colaboración junto a uno de los productores más influyentes del mundo.

"Estoy muy emocionado con la música y la increíble canción que hemos creado juntos; compartirla con los fans de todo el mundo será gratificante. ¡Prepárense, Madrid, prepárense, NFL, vamos a ofrecer un espectáculo increíble!", aseguró el puertorriqueño.

De acuerdo con la NFL, el show incluirá algunos de los mayores éxitos de Bizarrap, además del debut en vivo de la colaboración.

La liga también confirmó que la Banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid interpretará el himno español, mientras que Karina Pasian, cantante madrileña, entonará el himno de Estados Unidos.

Un show que une a la NFL y la música latina

Desde la organización destacaron la importancia de llevar artistas latinos a sus juegos internacionales, como ocurrió en Brasil con Karol G, quien abrió la temporada 2025.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Bizarrap y Daddy Yankee a nuestro primer partido en Madrid. Será una celebración de la música y la cultura que no querrán perderse", afirmó Tim Tubito, director sénior de entretenimiento de la NFL.

El juego entre Commanders y Dolphins promete convertirse en una jornada histórica para el futbol americano y la música latina.

