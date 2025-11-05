¡NO ES BROMA! Jugador de 41 años rompe récord en la NFL

Marcedes Lewis se convirtió en el tight end (TE) más viejo en jugar un partido de la NFL , al aparecer activado y salir al emparrillado con 41 años de edad. La noticia se confirmó tras su firma con el roster de los Denver Broncos y su posterior participación en el encuentro de la semana, lo que marcó un hito en la longevidad dentro de la liga.

La llegada de Lewis a Denver respondió a necesidades inmediatas en la posición de ala cerrada, tras lesiones en el plantel. El veterano, cuyo contrato inicial con los Broncos fue anunciado como incorporación al practice squad antes de ser activado, ofreció a la organización experiencia y versatilidad tanto en bloqueo como en tareas especiales. El movimiento fue reseñado por agencias que destacaron la posibilidad de que Lewis, además, rompiera registros de longevidad dentro de la franquicia.

¿En qué equipos jugó Marcedes Lewis antes de Denver?

A lo largo de su carrera, Lewis ha sido un referente por su consistencia: seleccionado en la primera ronda del Draft de 2006 tras brillar en UCLA, ha pasado por Jacksonville, Green Bay y Chicago antes de arribar a Denver. Sus números acumulados y su presencia en más de 280 partidos lo sitúan entre los tight ends con más partidos disputados en la historia de la NFL, una estadística que ilustra su durabilidad y utilidad a lo largo de dos décadas.

¿Qué puede aportar Marcedes Lewis a los Broncos?

Entrenadores y compañeros han subrayado el rol intangible del veterano: liderazgo en el vestuario, conocimiento del juego y capacidad para ayudar a jóvenes receptores y linieros. Sean Payton, entrenador de los Broncos, y otros analistas resaltaron que más allá de la etiqueta histórica, Lewis aporta experiencia práctica en la sala de TE y en formaciones de apoyo al juego terrestre.

La aparición de Marcedes Lewis en un partido con 41 años no sólo le otorga un récord individual, de ser el TE más viejo en jugar en la NFL, sino que refuerza su legado como uno de los ala cerradas más longevos y respetados de la era moderna. Su caso vuelve a poner en relieve cómo preparación, adaptación y un rol definido pueden prolongar una carrera en el nivel más alto del futbol americano.

