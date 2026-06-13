VIDEO: Así fue el primer AUTOGOL del Mundial 2026

Luego de apenas cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, cayó el primer autogol del torneo en el encuentro entre las Selecciones de Estados Unidos y Paraguay este viernes 12 de junio disputado en Inglewood, California, correspondiente a la Jornada 1 del Grupo D.

Te puede interesar: Así fue la única vez que Estados Unidos y Paraguay se han enfrentado en Mundiales

Así fue el primer autogol del Mundial 2026

El central Damián Bobadilla tuvo la desgracia de marcar el primer autogol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay, al intentar cortar un servicio de Christian Pulisic que terminó en el fondo de su propia meta.

¡AUTOGOL INCREÍBLE DE Damián Bobadilla! Estados Unidos pega primero y hace explotar el estadio ante Paraguay

El Capitán América' hizo una gran jugada por la banda izquierda, se metió al área y trató de meter un servicio, pero Bobadilla estiró la pierna tratando de cortar, pero la pelota terminó en el fondo de su propia portería.

La Selección de los Estados Unidos se presenta frente a su público en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y buscará callar las voces críticas que han señalado el funcionamiento del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

Te puede interesar: Este coreano enfrentará a México y podría ser compañero de la Hormiga González en Europa