México es líder del Grupo A con 3 puntos, pero muy cerca le sigue Corea del Sur con las mismas unidades, aunque la diferencia de goles beneficia al equipo azteca. Por ello, el duelo del 18 de junio definirá el liderato. Pero un dato que pocos conocen es que un coreano puede enfrentarse a Armando “Hormiga” González, quien podría ser su compañero en Europa.

Hwang In-beom es el coreano que se medirá a México en la segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El mediocampista juega para el Feyenoord de Países Bajos, uno de los posibles destinos del jugador de Chivas, pues es muy seguido por el club de la Eredivisie, junto a otro mexicano.

Este coreano enfrentará a México y podría ser compañero de la Hormiga González en Europa|@inbeom_hwang6

In-beom destaca tanto en su club como en la selección coreana, pues es un pilar en la media cancha, ya que, como ataca, defiende. Prueba de ello, el gol que marcó en la primera jornada contra Chequia, que le dio vida a los suyos para dar la voltereta por marcador de 2-1.

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Feyenoord y el interés por la Hormiga González

El canterano de Chivas vive un momento de gloria, pues hace un año se ganó la titularidad en el conjunto rojiblanco, dejando en la banca a Chicharito Hernández y Alan Pulido. Fue en su primer torneo que se coronó como campeón de goleo junto con Joao Pedro y Paulinho.

Para este Clausura 2026 se quedó a un paso de lograr el bicampeonato de goleo. Pese a no alcanzarlo, llamó la atención de varios clubes de Europa, entre ellos uno de Rusia que ofreció una millonada por González, pero él decidió rechazarla.

En semanas pasadas se dio a conocer que Santiago Gimenez recomendó a Armando para el Feyenoord, por lo que es seguido de cerca por el conjunto neerlandés.

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